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В 11 разів: в Україні різко зросла захворюваність на кір

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2025, 21:00
В 11 разів: в Україні різко зросла захворюваність на кір
Фото Pexels

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