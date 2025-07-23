В 11 разів: в Україні різко зросла захворюваність на кір

Україна зіткнулася зі стрімким зростанням захворюваності на кір. За перші пів року 2025-го медики зафіксували 1196 випадків, що в понад 11 разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Фахівці називають цю динаміку очікуваною та контрольованою, проте попереджають, що пік захворюваності, ймовірно, припаде на осінь, коли діти повернуться до навчання в школах. Про це йдеться на сайті Національного порталу з імунізації.

Чому Кір повертається

За словами заступника гендиректора ЦГЗ Олексія Даниленка, нинішній спалах є наслідком поєднання кількох факторів. По-перше, кір має циклічний характер і повертається кожні п’ять-шість років. За цей час в країні накопичується так званий прошарок неімунних дітей — група, вразлива до вірусу.

По-друге, хвороба є надзвичайно заразною: один інфікований може легко передати вірус великій кількості невакцинованих людей.

Третім фактором стала епідеміологічна ситуація в сусідніх країнах.

Спалахи кору в Румунії, Угорщині та Молдові спровокували перші випадки інфікування в прикордонних регіонах України, зокрема в Одеській та Чернівецькій областях.

Як розпізнати кір на ранній стадії

Одна з головних небезпек кору — його здатність маскуватися під звичайну ГРВІ. Перші симптоми включають високу температуру, нежить та кон’юнктивіт. Однак ключовий момент, на якому наголошують медики, полягає в тому, що людина може заразити інших для за чотири дні до появи специфічного для кору висипу.

Класичними ознаками, що з’являються пізніше, є характерні білі плями на слизовій оболонці щік та поетапний висип, що розповсюджується від голови до тулуба та кінцівок.

Олексій Даниленко закликає українців не займатися самолікуванням і при перших же ознаках ГРВІ звертатися до лікаря.

Які ускладнення викликає кір

Попри поширену думку, кір — це не легка дитяча хвороба. Специфічного лікування проти вірусу не існує, а ускладнення можуть бути вкрай важкими та вражати різні системи організму.

— Це може бути широке коло захворювань, найпоширеніші – пневмонія, енцефаліт (запалення мозку), отит, а також ускладнення інших органів. Не можна чітко обмежити коло органів, які можуть бути враженими, – підкреслив Даниленко.

Як захистися

Найефективнішим і єдиним надійним способом захисту від кору та його ускладнень залишається вакцинація. Щеплення проти кору входить до Національного календаря обов’язкових щеплень для дітей. Водночас фахівці нагадують, що хвороба небезпечна і для невакцинованих дорослих, тому їм також радять отримати пропущене щеплення для власного захисту.

Хоча, за даними ЦГЗ, рівень планової вакцинації дітей в Україні минулого року сягав близько 90%, саме решта 10% неімунних дітей та невакциновані дорослі формують групу ризику, що підтримує циркуляцію вірусу в країні.

Ми також розповідали, як планують змінити національний календар щеплень.

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