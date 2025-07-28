Истории Рассказы

На Говерлу в 5 лет! Регина со Львова самостоятельно покорила самую высокую гору Украины

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июля 2025, 16:00
На Говерлу в 5 лет! Регина со Львова самостоятельно покорила самую высокую гору Украины

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