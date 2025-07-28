Говерла — не самая высокая гора мира, но ее покорение тоже не дается просто, особенно если идти на гору самостоятельно. Однако 5-летняя Регина Абрамова из Львова смогла взойти на украинскую вершину без помощи взрослых.

Девочка установила рекорд Украины, покорив Говерлу в столь юном возрасте, сообщил Департамент спорта, молодежи и туризма Львовской ОГА. Для нее это уже второе серьезное достижение в спорте.

5-летняя Регина самостоятельно сошла на Говерлу

26 июля юная львовянка осуществила новое достижение. Она стала самым младшим ребенком, самостоятельно совершившим восхождение на Говерлу. Девочка смогла преодолеть весь маршрут без посторонней помощи за два часа 29 минут.

Регина — воспитанница отделения спортивной гимнастики КДЮСШ №1. Всего за год обучения она выполнила сразу три разряда по гимнастике. А теперь готовится по программе третьего взрослого разряда.

Кроме гимнастики, Регина занимается бегом и уже является призером и участником более 20 соревнований. Девочка мечтает стать олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике и познакомиться с журналистом и телеведущим Дмитрием Комаровым.

На Говерлу в 5 лет! Регина со Львова самостоятельно покорила самую высокую гору Украины / 2 Фотографии

Директор департамента Роман Химяк отметил, что это уже второй рекорд Регины в этом году. В апреле она установила рекорд по самому длительному удержанию тела ребенком в позиции прямой перевернутый вис на кольцах — пять минут 52 секунды.

А о предыдущем рекорде Регины Вікна уже рассказывали ранее. Тренер ребенка Оксана Хандога утверждает, что девочка не уйдет из зала, пока не добьется результата. Узнай, как ей удается достигать таких результатов в свои пять лет.

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