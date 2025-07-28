Говерла — не найвища гора світу, але її підкорення теж не дається просто, особливо якщо йти до гори самостійно. Проте 5-річна Регіна Абрамова зі Львова змогла зійти на українську вершину без допомоги дорослих.

Дівчинка встановила рекорд України, підкоривши Говерлу у такому юному віці, повідомив Департамент спорту, молоді й туризму Львівської ОДА. Для неї це вже друге серйозне досягнення в спорті.

5-річна Регіна самостійно зійшла на Говерлу

26 липня юна львів’янка здійснила нове досягнення. Вона стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу. Дівчинка змогла подолати увесь маршрут без сторонньої допомоги за дві години 29 хвилин.

Регіна — вихованка відділення спортивної гімнастики КДЮСШ №1. Всього за рік навчання вона виконала одразу три розряди з гімнастики. А тепер готується за програмою третього дорослого розряду.

Окрім гімнастики, Регіна займається бігом й вже є призеркою та учасницею понад 20 змагань. Нині дівчинка мріє стати олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики та познайомитись із журналістом і телеведучим Дмитром Комаровим.

На Говерлу в 5 років! Регіна зі Львова самостійно підкорила найвищу гору України / 2 Фотографії

Директор департаменту Роман Хім’як зауважив, що це вже другий рекорд Регіни цього року. У квітні вона встановила рекорд з найтривалішого утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях — п’ять хвилин 52 секунди.

А про попередній рекорд Регіни Вікна вже розповідали раніше. Тренерка дитини Оксана Хандога стверджує, що дівчинка не піде із залу, допоки не доб’ється результату. Тож дізнайся, як їй вдається досягати таких результатів у своїх п’ять років.

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