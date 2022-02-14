Почему Зеленский пригласил Байдена посетить Киев как можно скорее

Немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня прибывает с визитом в Киев, а завтра поедет в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

Западные СМИ сообщают: Шольц будет давить на российского президента “единством Запада” и будет говорить об экономических убытках, которые потерпит Россия в случае новой агрессии.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев уже в ближайшие дни.

Правительства 33 стран призвали своих граждан и дипломатов покинуть зону возможного вторжения.