Эвакуация в ОРДЛО, планы Кремля и встреча лидеров ЕС и НАТО — что известно об агрессии России

Самое серьезное за последние годы обострение на Донбассе. Боевики 60 раз нарушали режим прекращения огня.

Стреляли преимущественно из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались три десятка населенных пунктов.

В Станице Луганский снаряд попал в частный дом и тот загорелся.

Между тем в ОРДЛО оккупанты анонсируют возможную эвакуацию населения, мол, ожидают обострения от украинской стороны.

Россия же, по словам Алексея Резникова, не отводит войска и готовится признать ОРДЛО, как в свое время признала оккупированные ею Абхазию и Южную Осетию.

Вместе с тем министр обороны Украины уверяет, что вероятность российского вторжения невысокая.

Но США считают, что Россия может имитировать или даже совершить химическую атаку, чтобы обвинить в ней Украину и получить повод для вторжения. Штаты также не видят отвода войск от украинских границ, а заявления об этом называют трюком Кремля.

Спровоцированный Россией кризис обсудят лидеры ЕС и НАТО. На специальное заседание по требованию Украины собирается и ОБСЕ.