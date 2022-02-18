Украина в опасности — время стать рядом: речь Виталия Кличко в Германии

Киевский городской голова посетил земельный парламент Баварии и произнес речь на защиту Украины.

Зарубежным коллегам напомнил о более чем 130 тысячах солдат на украинской границе и отметил, что врага можно остановить только путем санкций.

От безопасности в Украине и мирной ситуации зависит безопасность всей Европы. Все здесь, в Мюнхене, я уверен, что это понимают. И очень принципиальная поддержка. Вместе мы гораздо сильнее.

Кличко в Германию поехал на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Россия, кстати, от участия в мероприятии в этом году отказалась.