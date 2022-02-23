Відповідальність на кожному з вас: Женя Галич емоційно звернувся до росіян

Лідер українського рок-гурту О.Torvald Женя Галич емоційно висловився щодо ситуації в нашій країні та агресії РФ.

Мені не збагнути “штучного” світового мовчання, “показових”, але не дієвих санкцій, якими нас годували вісім років, — написав музикант.

Він заявив, що також не розуміє своїх російських колег, які частенько навідувалися до України з гастролями; захоплено розповідали, яка вона велика і вільна, нібито переймаючись, що в Україні йде війна, а тепер — ані пари з вуст.

Женя Галич обурений бездіяльністю опозиційних лідерів, блогерів, музикантів та публічних осіб Росії, які дозволяють пропаганді нав’язувати аудиторії цілковиту брехню.

Ви виховали і дозволили цій мерзоті так поводитися з усім світом і з собою. Весь світ, не реагуючи радикально, дозволяє диктатору так поводитися.

Виконавець переконаний, що на кожному, хто ці роки мовчить і лиш спостерігає за подіями в Росії, лежить відповідальність за кожну смерть: за стареньких, що позбавлені дому; за дітей, які втратили батька; за українців, яких позбавляють цілісності власної країни.

Україна — надзвичайна країна! Зараз не 2014-й. Ми стали інакшими. Ми будемо зубами рвати за свою країну, — заявив Женя Галич.

І додав: хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності “Л/ДНР”. Цим він остаточно розірвав Мінські домовленості. Світові лідери засудили черговий акт агресії РФ. Євросоюз та США запровадили санкції проти Росії, а Німеччина — зупинила запуск скандального газогону Північний потік — 2.