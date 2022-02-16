Шоу-біз

Переможниця нацвідбору Alina Pash знімає свою кандидатуру з участі в Євробаченні-2022

Ніна Гербич, редакторка сайту 16 Лютого 2022, 17:00
Аліна Паш

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