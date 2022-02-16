Переможниця нацвідбору Alina Pash знімає свою кандидатуру з участі в Євробаченні-2022

Співачка Аліна Паш не представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022. Про це вона повідомила своєму Instagram.

Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів, аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам.

— А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України, — написала Аліна Паш.

Артистка повідомила, що не хоче потерпати від віртуальної війни та хейту, бо вважає, що головна війна зараз — це зовнішня.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль, — пояснила своє рішення співачка.

Причина скандалу

Нагадаємо, що Аліна Паш стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022 із треком Тіні забутих предків.

Водночас частина українців у соцмережах негативно сприйняли її перемогу, були навіть протести під ЦКМ НАУ, де проходив нацвідбір. А все через те, що співачка потрапила на сайт Миротворець, де зазначено, що Аліна Паш у 2015 році літала у Крим через Москву.

Після перемоги у нацвідборі артистку звинуватили у підробці довідки про перетин адмінмежі з півостровом. Раніше виконавиця заявляла, що про фальсифікацію документів не знає. Мовляв, у всьому винен її директор, якого Паш уже звільнила.

Натомість в ДПСУ пояснили, що подібну довідку видати не могли, адже інформація про перетин адміністративної межі зберігається в реєстрах упродовж п’яти років. Цей час уже минув.

Хто поїде замість Аліни Паш на Євробачення-2022

Існує ймовірність, що замість Аліни Паш Україну на Євробаченні в Турині представлятиме гурт KALUSH Orchestra, який посів друге місце на нацвідборі (отримав на один бал менше від Аліни Паш за результатами суддівського та глядацького голосування).

Втім, за правилами суспільного мовника, у разі якщо обраний від країни учасник припиняє свою участь, Суспільне має право самостійно обрати представника від України з-поміж інших фіналістів.

Це означає, що кожен із фіналістів теоретично має змогу представити Україну на пісенному шоу.

Досвід попереднього нацвідбору

Зазначимо, що схожа ситуація трапилася 2019 року з українською співачкою Maruv, яка здобула перемогу за результатами голосування журі та глядачів у фіналі нацвідбору на пісенний конкурс.

Утім, потрапила під шквал критики через рішення не припиняти гастрольну діяльність у Росії.

Після багатогодинних переговорів НСТУ та співачка Maruv (Анна Корсун) не підписали договір про участь у Євробаченні-2019.

У результаті того року Україна відмовилася від участі у вокальному шоу.

Якщо тобі цікаво дізнатися більше про нацвідбір на Євробачення-2022, хто змагався за право представляти нашу країну на пісенному конкурсі та чому не обійшлося без форс-мажорів і скандалів, переходь за посиланням.