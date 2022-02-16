Чи не був скандал на нацвідборі Євробачення піар-акцією? LAUD розкриває карти

Український співак, учасник трьох нацвідборів на Євробачення LAUD (Влад Каращук) у програмі Ранок у Великому Місті розповів, що сталося під час відбору цього року, кого вважав найбільшим конкурентом і чи не була історія з ним черговою піар-акцією.

Зібрати НСК Олімпійський чи поїхати на Євробачення з четвертої спроби?

— Зібрати Олімпійський.

Опиши себе трьома словами, як співака.

— Технічний, західний, музичний.

Чому тобі не щастить з Євробаченням?

— Можливо, і не треба. Якось так складається.

На скільки за десятибальною шкалою оцінював свої шанси поїхати на Євробачення від України цього року?

— Десь на вісім — дев’ять.

Перша думка, коли дізнався, що тебе дискваліфіковано.

— Якого чорта?

Ти вже не вперше береш участь у Євробаченні. Невже не знав, що пісня не має бути опублікованою завчасно?

— Ми розуміли, що не можна, щоб був комерційний реліз, але не публікація. Думали, так буде і в цьому році. Але, на жаль, Суспільне каже, що правила трішки змінилися.

Відео було викладене на YouTube автором ще 2018 року. Чому ти не домовився з автором про видалення з YouTube?

— Якщо чесно, я взагалі забув про те, що це відео існує. Був певен, що воно десь у закритому доступі.

Кого вважав своїм основним конкурентом на нацвідборі?

— Звісно, Аліну Паш, Калуша, Wellboy.

Твоє місце на конкурсі зайняв BARLEBEN. У чому цей артист перевершив тебе?

— Я не знаю цього артиста і взагалі не розумію, чому взяли саме його. Сорі, BARLEBEN.

На скільки відсотків, на твою думку, конкурс чесний?

— Мені хотілося б, щоб все було прозоро, і в принципі так і є. Але постійно відбуваються якісь конфлікти.

Багато хто припускає, що з твого боку це була продумана піар-стратегія. Тепер тебе знають більше?

— Так, мене знають більше, і насправді я зрозумів, що треба більше скандалів.

Хто з українських зірок підтримав тебе після дискваліфікації?

— Джамала — на наступний день. Говорила, що в неї була схожа ситуація, але її не дискваліфікували. Напевно, дійсно були трошки інші правила.

Нагадаємо, оргкомітет нацвідбору Євробачення ухвалив рішення дискваліфікувати співака LAUD. Причиною стало відео на особистому YouTube-каналі автора пісні Даніеля Ботінга, де він ще у 2018 році виконує майбутній хіт, заявлений співаком Laud для участі на Євробаченні 2022.

Утім, і після фіналу нацвідбору договір з переможницею — Alina Pash — суспільний мовник не підписав. Виявилося, що співачка підробила документ про законний перетин окупованого Криму. Тож наразі невідомо, хто представлятиме Україну на співочому конкурсі в Турині.