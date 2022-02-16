Чи не був скандал на нацвідборі Євробачення піар-акцією? LAUD розкриває карти

Український співак, учасник трьох нацвідборів на Євробачення LAUD (Влад Каращук) у програмі Ранок у Великому Місті розповів, що сталося під час відбору цього року, кого вважав найбільшим конкурентом і чи не була історія з ним черговою піар-акцією.
Зібрати НСК Олімпійський чи поїхати на Євробачення з четвертої спроби?
— Зібрати Олімпійський.
Опиши себе трьома словами, як співака.
— Технічний, західний, музичний.
Чому тобі не щастить з Євробаченням?
— Можливо, і не треба. Якось так складається.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAUD (@laud_vk)
Публикация от LAUD (@laud_vk)
На скільки за десятибальною шкалою оцінював свої шанси поїхати на Євробачення від України цього року?
— Десь на вісім — дев’ять.
Перша думка, коли дізнався, що тебе дискваліфіковано.
— Якого чорта?
Ти вже не вперше береш участь у Євробаченні. Невже не знав, що пісня не має бути опублікованою завчасно?
— Ми розуміли, що не можна, щоб був комерційний реліз, але не публікація. Думали, так буде і в цьому році. Але, на жаль, Суспільне каже, що правила трішки змінилися.
Відео було викладене на YouTube автором ще 2018 року. Чому ти не домовився з автором про видалення з YouTube?
— Якщо чесно, я взагалі забув про те, що це відео існує. Був певен, що воно десь у закритому доступі.
Кого вважав своїм основним конкурентом на нацвідборі?
— Звісно, Аліну Паш, Калуша, Wellboy.
Твоє місце на конкурсі зайняв BARLEBEN. У чому цей артист перевершив тебе?
— Я не знаю цього артиста і взагалі не розумію, чому взяли саме його. Сорі, BARLEBEN.
На скільки відсотків, на твою думку, конкурс чесний?
— Мені хотілося б, щоб все було прозоро, і в принципі так і є. Але постійно відбуваються якісь конфлікти.
Багато хто припускає, що з твого боку це була продумана піар-стратегія. Тепер тебе знають більше?
— Так, мене знають більше, і насправді я зрозумів, що треба більше скандалів.
Хто з українських зірок підтримав тебе після дискваліфікації?
— Джамала — на наступний день. Говорила, що в неї була схожа ситуація, але її не дискваліфікували. Напевно, дійсно були трошки інші правила.
Нагадаємо, оргкомітет нацвідбору Євробачення ухвалив рішення дискваліфікувати співака LAUD. Причиною стало відео на особистому YouTube-каналі автора пісні Даніеля Ботінга, де він ще у 2018 році виконує майбутній хіт, заявлений співаком Laud для участі на Євробаченні 2022.
Утім, і після фіналу нацвідбору договір з переможницею — Alina Pash — суспільний мовник не підписав. Виявилося, що співачка підробила документ про законний перетин окупованого Криму. Тож наразі невідомо, хто представлятиме Україну на співочому конкурсі в Турині.