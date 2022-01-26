Шоу-біз

Євробачення не без скандалу: яким буде нацвідбір пісенного конкурсу у 2022 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Січня 2022, 17:00
Євробачення не без скандалу: яким буде нацвідбір пісенного конкурсу у 2022 році

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