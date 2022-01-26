Євробачення не без скандалу: яким буде нацвідбір пісенного конкурсу у 2022 році

Кажуть, українці – найспівучіша нація. І ми щороку намагаємось довести це не лише собі, але й усьому світу на Євробаченні.

Крім того, Україна щороку має на меті обрати свого представника для пісенного конкурсу та щоразу, коли бере участь, потрапляє у фінал. Винятком стали лише 2015 та 2019 роки.

У першому випадку ми відмовились від конкурсу через суспільно-політичну ситуацію в країні. У другому – співачка MARUV, яка мала представляти Україну на конкурсі, відмовилася підписувати контракт з НСТУ. Для неї його умови виявились неприйнятними, як і для мовника — її репутація.

У 2022 році національним відбором займається Національна суспільна телерадіокомпанія України одноосібно. І вже 24 січня державний мовник опублікував список фіналістів, який наступного дня зазнав змін.

Фіналісти Національного відбору:

Alina Pash – Тіні забутих предків

LAUD – Head Under Water

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Скандал на відборі Євробачення-2022

Після публікації початкового списку фіналістів оргкомітет нацвідбору ухвалив рішення про дискваліфікацію співака LAUD.

Причиною стало відео на особистому YouTube каналі автора пісні Даніеля Ботінга, де він ще у 2018 році виконує майбутній хіт, заявлений співаком Laud для участі на Євробаченні 2022.

Перша версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки – це, по суті, домашнє відео, говорить LAUD.

Цей факт прямо порушує правила конкурсу, оскільки пісня має бути оприлюднена не раніше ніж у вересні 2021 року.

Натомість було ухвалене рішення віддати місце у фіналі співаку Barleben. який довгий час був волонтером в АТО та є дійсним капітаном СБУ. Але творчість перемогла, і він вирішив змінити напрям своєї кар’єри на співочому шоу Х-Фактор.

Проте сам LAUD не погоджується з рішенням оргкомітету та стверджує, що з того часу пісня зазнала сильних видозмін, а остаточна версія була представлена загалу саме у 2021 році. Окрім того, співак посилається на прецедент переможця 2019 року Дункана Лоренса, який був тоді у схожій ситуації.

Якщо пісня з’явилася раніше, виконавець повинен якось доопрацювати її, і, за законодавством про авторські права, це вже інша композиція, – запевняє LAUD в Instagram.

У будь-якому разі всі залишаються при своїй думці, а фінал нацвідбору відбудеться у форматі телеконцерту в прямому ефірі суспільного мовника вже 12 лютого.

Ведучою основної сцени стала зіркова інтерв’юерка та телеведуча Маша Єфросініна, якій не звикати до сцени пісенного конкурсу. За лаштунками, як і завжди, буде улюблений голос Євробачення Тимур Мірошниченко. Переможця визначить професійне журі та глядачі.

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