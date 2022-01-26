Евровидение не без скандала: каким будет нацотбор песенного конкурса в 2022 году

Говорят, украинцы – самая поющая нация. И мы каждый год стараемся доказать это не только себе, но и всему миру на Евровидении.

Кроме того, Украина каждый год стремится выбрать своего представителя для песенного конкурса и каждый раз, когда участвует, попадает в финал. Исключением стали только 2015 и 2019 годы.

В первом случае мы отказались от конкурса из-за общественно-политической ситуации в стране. Во втором – певица MARUV, которая должна была представлять Украину на конкурсе, отказалась подписывать контракт с НСТУ. Для нее условия оказались неприемлемы, как и для вещателя — ее репутация.

В 2022 году национальным отбором занимается Национальная общественная телерадиокомпания Украины единолично. И уже 24 января государственный вещатель опубликовал список финалистов, который на следующий день претерпел изменения.

Финалисты Национального отбора:

Alina Pash – Тіні забутих предків

LAUD – Head Under Water

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Скандал на отборе Евровидения-2022

После публикации начального списка финалистов оргкомитет нацотбора принял решение о дисквалификации певца LAUD.

Причиной стало видео на личном YouTube канале автора песни Даниэля Ботинга, где он еще в 2018 году исполняет будущий хит, заявленный певцом Laud для участия в Евровидении 2022 года.

Первая версия Head Under Water имеет 340 просмотров за 3 года – это, по сути, домашнее видео, — говорит LAUD.

Этот факт прямо нарушает правила конкурса, поскольку песня должна быть обнародована не раньше чем в сентябре 2021 года.

Зато было принято решение отдать место в финале певцу Barleben, который долгое время был волонтером в АТО и является действительным капитаном СБУ. Но творчество победило, и он решил изменить направление своей карьеры на певческом шоу Х-Фактор.

Однако сам LAUD не соглашается с решением оргкомитета и утверждает, что с тех пор песня претерпела сильные видоизменения, а окончательная версия была представлена именно в 2021 году. Кроме того, певец ссылается на прецедент победителя 2019 Дункана Лоренса, который был тогда в похожей ситуации.

Если песня появилась раньше, исполнитель должен как-то доработать ее, и, по законодательству об авторских правах, это уже другая композиция, — уверяет LAUD в Instagram.

Во всяком случае, все остаются при своем мнении, а финал нацотбора состоится в формате телеконцерта в прямом эфире общественного вещателя уже 12 февраля.

Ведущей основной сцены стала звездная интервьюер и телеведущая Маша Ефросинина, которой не привыкать к сцене песенного конкурса. За кулисами, как всегда, будет любимый голос Евровидения Тимур Мирошниченко. Победителя определит профессиональное жюри и зрители.

Если тебя интересует, как видит современный мир музыки первый представитель Украины на Евровидении, читай интервью Александра Пономарева о новых тенденциях, ротациях на радио и своих колядках.