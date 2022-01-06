Музыка не должна быть, как одноразовые стаканчики — Пономарев о современных тенденциях, ротациях на радио и своих колядках

Самый известный исполнитель гимна Украины и первый представитель нашей страны на Евровидении — так часто говорят о певце Александре Пономареве. Он олицетворяет зарождение украинской культурной традиции, а его музыкальная карьера уходит корнями в годы начала нашей независимости.

Александр Пономарев рассказал Вікнам, какие изменения в музыке замечает с годами, как относится к новым тенденциям и какие рождественские традиции мечтает создать.

Вашей музыкальной карьере уже больше 30 лет. Какое изменение в тенденциях популярных песен вы могли бы выделить?

Музыка вообще имеет волнообразное настроение. Когда-то была такая же волна минимализма, как наступила и сейчас.

Помню, такие тенденции существовали раньше, когда я еще не был в шоу-бизнесе, только пел в ресторане. Были в то время группы, например, Наутилус Помпилиус, Кино, Аквариум Гребенщикова.

Вдруг появляется (в противовес — ред.) группа Ласковый май, участниками которой — были обычные ребята, а не профессионалы. Их музыка была сделана на компьютере без использования, скажем, профессиональных музыкантов и их навыков.

Такая волна была, и сейчас она повторилась. Однако я вижу, что такие тенденции заканчиваются, и я очень рад этому.

Я за то, чтобы появляющаяся музыка не была, как одноразовые стаканчики.

Вот тебе сейчас нужен стаканчик. Он такой яркий, потому ты его и выбрал. Нужно, чтобы появилось то, что останется надолго, а для этого следует долго учиться.

К примеру, почти год назад я записал одну песню, и мы думали, почему она так быстро попала в тренды. Я решил, что это случай. Однако когда выпустили песню Пазли в дуэте с Мишей (Михаил Хома, известный как DZIDZIO, — ред.), и она тоже стала набирать популярность, я уже увидел в этом определенную тенденцию.

Думаю, люди уже соскучились по музыке, имеющей вокальное, музыкальное, текстовое, информационное наполнение.

Какие новые тенденции вас беспокоят?

Недавно я говорил на примере одного очень известного репера, олицетворяющего современные тенденции. Он сказал, что, смотрите, я такой богатый, у меня миллионы, а я даже не умею петь и не музыкант. Вроде бы нигде не учился и не надо этого, все это глупости. Меня такое очень цепляет.

Я переживаю за детей, ведь они, послушав этого человека, подумают, что учеба не нужна, а потом закончится такая волна, и уже подобные исполнители станут не нужны.

Тогда будут затребованы музыканты, владеющие инструментами и умеющие петь. И страшно, что ты не умеешь, потому что думал, что не нужно. Я, конечно, об этом переживаю.

Как, по-вашему, изменилась музыка и предпочтения слушателей после начала пандемии?

Сначала у нас была такая музыка, которую может спеть любой человек, не имея образования. И она тоже может существовать, я не против. Однако она не должна полностью вытеснять с рынка другую музыку.

Я часто читаю комментарии и вижу, как люди пишут, что им надоела музыка, которая ничего не несет за собой.

Кого из современных украинских исполнителей вы слушаете?

Бывает, что дети советуют, бывает, сам нахожу и слушаю. В соцсетях кого-то часто вижу. Заметил, что появляются проекты, которые уже более мелодичны, но это пока все равно не то.

Неплохие песни у певца Wellboy, что Гуси поет. Но у него все еще впереди.

Как вы отслеживаете изменения в песнях?

Меня пытались сломать, и я сделал некоторые песни согласно определенным требованиям, чтобы попасть на радио. Например, там необходимо, чтобы музыка и аранжировка были в определенном виде и не должно быть никаких пауз, а для меня музыка без пауз — это не музыка.

Я начинал делать так, а потом сел, послушал свои песни во время карантина, потому что, как и у всех, было время. Послушал свои старые композиции, которые делал. Клипы посмотрел. Потом посмотрел, что сделал нового.

Я подумал, что мало того, что теряю свою песню, когда начинаю ее приспосабливать к чужим форматам, но теряю и себя.

Поэтому плюнул на все это и сделал новую песню Чому, потом Пазли и Христос Народився. Да, это не те треки, которые будут крутить на радиостанциях.

Однако, когда через полгода после выхода Чому я спел ее на своих сольных концертах, все залы знали слова от начала до конца и без ротации на радио. Кстати, Я люблю тільки тебе тоже не брали на радиостанции. Потому я сделал свои выводы.

То, что должно жить, будет жить, несмотря ни на что.

Сейчас близится праздничная пора. Какие традиции вы сохранили в собственной семье или, может быть, добавили новые?

С Нового года у нас были традиции колядовать, но их уже нет. Мы обычно так делаем, но не так, как раньше, чтобы прям “Сію, вію, посіваю”. Или, может, мы уже по-другому колядуем (смеется — ред.).

А вот Рождества у нас не было. Я тот ребенок, который был лишен этого праздника. Так решил за нас весь Советский Союз, поэтому тех традиций не было и Рождество не праздновал, а сейчас наверстываю.

Однако я очень хочу, чтобы у нас в Украине появилась новая традиция. Чтобы каждый год артисты работали на славу и создавали новые колядки.

Потому что Украина — это колыбельная колядки, а последнюю известную написал 100 лет назад Леонтович, своего Щедрика. И сейчас такая традиция почему-то утрачена.

Не пойте уже эти десять известных, заезженных. Ведь Украине нужны новые. Это же наши корни, а мы пользуемся только всем старым.

Это могут делать все, а не только известные артисты, любая группа. Только нужно это делать.

Делайте и вы свое красивое. Напишите колядку.

Как вам пришла мысль написать свою колядку?

У меня была ситуация, когда на Рождество приехали друзья, а я не мог найти полчаса рождественской украинской музыки, чтобы поставить на фоне празднования. Американской музыки куча — на два или три часа, а нашей нет.

Открою вам секрет, вообще я колядок написал три. Когда искал музыку на Рождество и не нашел, через три месяца пришел на работу на студию. Я читаю молитву и зажигаю лампадку, и только после этого работаю.

Начал изучать эту ситуацию. После чего сел за инструмент и написал колядку. Позвонил своему духовному наставнику, просто прочел ему текст, на что получил ответ, что все нормально и канонично. Я ведь работаю на славу Божью.

Думаю, ну все, написал, и теперь меня ждет полгода работы с оркестром и полгода работы с хором. И так к Новому году как раз успею выпустить ее. Иду задувать лампадку, а она не задувается. Поэтому сел и написал вторую. Далее – тот же механизм. Снова иду задувать – не задувается.

В третий раз сел писать еще одну, только после этого удалось погасить лампадку. Поэтому теперь у меня колядок целых три, и хотя есть запас, буду писать еще. Традицию нельзя нарушать.

Пока буду жив, буду писать.

Александр Пономарев за годы своей карьеры успел поработать с множеством артистов, в том числе и Артем Пивоваров. Читай, что рассказал певец Вікнам в своем интервью о поддержке близких и благотворительности на праздники.