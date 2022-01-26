Артем Пивоваров про найдорожчу написану пісню і те, навіщо йому популярність

Популярний український співак та автор пісень Артем Пивоваров дав бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.

У ньому артист розповів, скільки коштувала найдорожча написана ним пісня, чим вирізняється український шоу-біз та хто купує його пісні в Україні.

Кохання чи успіх?

Кохання.

Четвертий чи другий розмір жіночих грудей?

Другий.

Поплавський чи Козловський?

Поплавський.

Нацвідбір Євробачення чи Танці з зірками?

Нацвідбір.

Хто такий Артем Пивоваров?

Брюс Лі, тільки в музиці.

Коли вперше відчув себе відомим?

Торік.

Найсмішніше, що читав про себе в інтернеті?

Що у мене є якісь сірі кардинали, які за мене все роблять — пишуть музику, ще щось; що в мене багатий батько.

На яку тварину схожий?

На павича. Коли я на сцені, я розкриваюся.

Яким лікарем міг би стати?

Педіатром.

Навіщо тобі популярність?

Монетизувати мою творчість, щоб мої пісні були гучними.

На скільки з десяти балів оцінюєш себе як співака?

Десять.

Чи дратує, коли тебе не впізнають?

Ні.

Скільки років знадобилося, щоб почати заробляти музикою?

Роки три поспіль я заробляв тим, що писав пісні для інших артистів.

Яким був перший гонорар у музиці?

300 доларів.

Що ти робиш краще — співаєш чи пишеш пісні?

Пишу пісні.

Три найпопулярніших артисти України.

Назарій Яремчук, Іван Дорн, Джамала.

Ти писав пісні для Діми Білана, Світлани Лободи, Анни Сєдокової, Філіпа Кіркорова. Хто з артистів більше заплатив?

Білан, тому що Білану ми написали сім пісень.

Найдорожча пісня, яку написав, принесла тобі…

15 тисяч доларів.

Хто купує твої пісні в Україні?

Зараз буде виходити пісня для Злати Огнєвіч.

У чому відмінність українського шоу-бізу?

Стиль виконання, подачі дуже автентичні, і відразу можна ідентифікувати, що це український артист.

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