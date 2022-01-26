Шоу-біз

Артем Пивоваров про найдорожчу написану пісню і те, навіщо йому популярність

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 26 Січня 2022, 12:00
Артем Пивоваров
Фото: Instagram

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Артем Пивоваров про найдорожчу написану пісню і те, навіщо йому популярність
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