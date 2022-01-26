Артем Пивоваров про найдорожчу написану пісню і те, навіщо йому популярність

Популярний український співак та автор пісень Артем Пивоваров дав бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.
У ньому артист розповів, скільки коштувала найдорожча написана ним пісня, чим вирізняється український шоу-біз та хто купує його пісні в Україні.
Кохання чи успіх?
Кохання.
Четвертий чи другий розмір жіночих грудей?
Другий.
Поплавський чи Козловський?
Поплавський.
Нацвідбір Євробачення чи Танці з зірками?
Нацвідбір.
Хто такий Артем Пивоваров?
Брюс Лі, тільки в музиці.
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Публикация от Артем Пивоваров (@pivovarovmusic)
Коли вперше відчув себе відомим?
Торік.
Найсмішніше, що читав про себе в інтернеті?
Що у мене є якісь сірі кардинали, які за мене все роблять — пишуть музику, ще щось; що в мене багатий батько.
На яку тварину схожий?
На павича. Коли я на сцені, я розкриваюся.
Яким лікарем міг би стати?
Педіатром.
Навіщо тобі популярність?
Монетизувати мою творчість, щоб мої пісні були гучними.
На скільки з десяти балів оцінюєш себе як співака?
Десять.
Чи дратує, коли тебе не впізнають?
Ні.
Скільки років знадобилося, щоб почати заробляти музикою?
Роки три поспіль я заробляв тим, що писав пісні для інших артистів.
Яким був перший гонорар у музиці?
300 доларів.
Що ти робиш краще — співаєш чи пишеш пісні?
Пишу пісні.
Три найпопулярніших артисти України.
Назарій Яремчук, Іван Дорн, Джамала.
Ти писав пісні для Діми Білана, Світлани Лободи, Анни Сєдокової, Філіпа Кіркорова. Хто з артистів більше заплатив?
Білан, тому що Білану ми написали сім пісень.
Найдорожча пісня, яку написав, принесла тобі…
15 тисяч доларів.
Хто купує твої пісні в Україні?
Зараз буде виходити пісня для Злати Огнєвіч.
У чому відмінність українського шоу-бізу?
Стиль виконання, подачі дуже автентичні, і відразу можна ідентифікувати, що це український артист.
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