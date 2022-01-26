Артем Пивоваров о самой дорогой написанной песне и о том, зачем ему популярность

Популярный украинский певец и автор песен Артем Пивоваров дал блиц-интервью программе Утро в Большом Городе.

В нем артист рассказал, сколько стоила самая дорогая написанная им песня, чем отличается украинский шоу-бизнес и кто покупает его песни в Украине.

Любовь или успех?

Любовь.

Четвертый или второй размер женской груди?

Второй.

Поплавский или Козловский?

Поплавский.

Нацотбор Евровидения или Танцы со звездами?

Нацотбор.

Кто такой Артем Пивоваров?

Брюс Ли, только в музыке.

Когда впервые ощутил себя известным?

В прошлом году.

Самое смешное, что читал о себе в интернете?

Что у меня есть какие-то серые кардиналы, которые за меня все делают — пишут музыку, еще что-нибудь; что у меня богатый отец.

С каким животным себя ассоциируешь?

С павлином. Когда я на сцене, я раскрываюсь.

Каким врачом мог стать?

Педиатром.

Зачем тебе популярность?

Монетизировать мое творчество, чтобы мои песни были узнаваемыми.

На сколько из десяти баллов оцениваешь себя как исполнителя?

На десять.

Раздражает ли, когда тебя не узнают?

Нет.

Сколько лет понадобилось, чтобы зарабатывать музыкой?

Года три подряд я зарабатывал тем, что писал песни для других артистов.

Какой был первый гонорар в музыке?

300 долларов.

Что ты делаешь лучше — поешь или пишешь песни?

Пишу песни.

Три самых популярных артиста Украины.

Назарий Яремчук, Иван Дорн, Джамала.

Ты писал песни для Димы Билана, Светланы Лободы, Анны Седоковой, Филиппа Киркорова. Кто из артистов больше заплатил?

Билан, потому что для Билана мы написали семь песен.

Самая дорогая песня, которую написал, принесла тебе…

15 тысяч долларов.

Кто покупает твои песни в Украине?

Сейчас будет выходить песня для Златы Огневич.

В чем отличие украинского шоу-бизнеса?

Стиль исполнения, подача очень аутентичные. Сразу можно идентифицировать, что это украинский артист.

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