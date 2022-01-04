Юлия Санина о реанимационном годе для The Hardkiss и конкуренции на музыкальном рынке

Популярная певица, фрот-вумен The Hardkiss Юлия Санина в интервью Фактам ICTV рассказала, каким выдался 2021 год для музыкальной группы, а также поделилась секретами ее популярности.

О том, как удалось стать успешной украиноязычной музыкальной группой

— Украиноязычный контент должен быть конкурентоспособным – это основное. Люди не будут слушать музыку только потому, что она украиноязычная.

Она (музыка — ред.) действительно должна быть крутой, интересной, популярной, индивидуальной, понятной.

Мы играем рок – это не попсовая музыка на многотысячную аудиторию, у нас своя публика.

Так что делаем все очень качественно, много работаем над музыкой, клипами, образами, концертами. У нас очень большая конкуренция с русскоязычным рынком, международным, англоязычным.

О том, не огорчаются ли, что популярны только в роковой нише

— Мы признаем, что мы в своей нише, но находим компромисс между тем, чтобы быть интересны большой аудитории и не потерять себя.

Как определяют успех своих песен

— Стараемся ориентироваться на свой вкус, потому что если это нравится нам, значит, идет от сердца. Мы сами пишем свою музыку, не покупаем.

Сказать что будет хитом невозможно – это лотерея.

Если бы все знали, как создать хит, то все были бы популярными артистами. Мы можем только от сердца писать о любви, о том, что вызовет драйв.

Мы умеем сделать так, чтобы люди прыгали под наши песни, танцевали под них, плакали.

Я уверена, что музыка должна вызвать эмоцию.

О том, каким выдался 2021 год для группы и украинского шоу-бизнеса

— Этот год для нашей группы был определенной реанимацией. После очень тяжелого карантинного двадцатого (2020 – ред.), мы понемногу оживаем.

Поехали в тур, 38 аншлаговых концертов, объехали всю Украину, приняли участие в больших фестивалях.

Ну и готовимся к Олимпийскому, который состоится 18 июня 2022 года. Это большое шоу, поэтому к нему нужно готовиться. Написали новый альбом.

То есть, группа The Hardkiss оживает и шоу-бизнес вокруг тоже.

Но карантин отсеял сильных артистов, от слабых.

Очень тяжело сейчас будет тем, кто только начинает свой путь, я им не завидую.

О том, положительно ли повлияла на группу эта ситуация

— У The Hardkiss мало конкуренции, потому что рок-музыки с женским вокалом в нашей стране очень мало.

Конечно, есть квоты на радио, а также то, что какое-то время здесь не было российских гастролирующих артистов, благоприятно повлияло на украинскую музыку.

Это дало толчок, люди начали ходить и слушать именно украинских исполнителей.

О конкуренции на музыкальном рынке

— До сих пор в Украине нет офисов Apple Music и Spotify, они находятся в России.

Поэтому вы можете сделать сами выводы, откуда приходят тенденции, графики, плейлисты, которые предлагают украинскому слушателю (певица комментирует ситуацию по подведению итогов 2021 года от музыкальной платформы Spotify, согласно которым украинцы слушают много российского рэпа — ред.).

Безусловно, хотелось бы иметь эти офисы в нашей стране, которые бы анализировали наш рынок, помогали и продвигали отечественную музыку.

Так недавно в ютубе мы выложили клип Сестра и он держался в ТОП около недели, но на первых чартах все равно были российские артисты.

Просто в мире больше русскоговорящих людей, украиноязычных артистов слушают в меньшем количестве.

Следовательно, украинский исполнитель не сможет собрать в ютубе более двадцати миллионов просмотров. Не говоря о каких-то миллиардах, это просто невозможно физически.

Именно поэтому многие артисты выбирают русскоязычный путь.

О том, можно ли предугадать успех украиноязычной песни

— Непредсказуемость в шоу-бизнесе не зависит от украиноязычного, русскоязычного или англоязычного контента, это просто хит или хит.

Но, не все артисты готовы рисковать своим временем, деньгами, чтобы создавать украиноязычный контент, ведь это часть бизнеса. К сожалению, вот такая правда.

Почему украинская молодежь массово слушает русские песни?

— Потому что выбор украиноязычного контента не так и велик. Наиболее популярная во всем мире сейчас это рэп-музыка.

В Украине этот стиль только начинает набирать обороты, появляются такие артисты, с действительно классной музыкой, как Alyona Alyona, Kalush.

Кроме того, все тренды для украинской музыки, к сожалению, сейчас задает ток-ток.

В котором нашего контента почти нет, только русские песни, залетающие в топы, а затем перекочевывающие в ютуб.

Поэтому мы украинские артисты можем только надеяться, что наши песни будут рождаться хитами, и их услышат благодаря радио и интернету.

Классная музыка обязательно будет иметь свою аудиторию, хоть и не слишком большую.

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