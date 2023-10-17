Посвящение нашим героям-энергетикам. Группа The Hardkiss представила клип на песню 00:00

Украина давно стала страной героев. Это бесспорный факт. Но наши герои не только на фронте, но и в тылу. Группа The Hardkiss презентовали клип на песню-посвящение нашим энергетикам. Слушай трек и смотри клип на песню 00:00.

The Hardkiss выпустили клип на песню-посвящение энергетикам — слушать

10 октября 2022 года российские оккупанты начали обстреливать энергетические объекты критической инфраструктуры Украины. В преддверии нового отопительного сезона и возможного террора россиян группа The Hardkiss решила выпустить песню-благодарность нашим энергетикам.

По статистике Министерства энергетики Украины и компании ДТЭК, за 19 месяцев полномасштабной войны во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли 367 энергетиков, 940 человек получили ранения.

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— Идея снять эту историю пришла прошлой зимой, когда украинцы сидели без света. Многие снимают кино о военных. Нам захотелось рассказать о еще одних героях нашего времени — энергетиках.

Снимали в феврале, в Посаде-Покровском. Снимали реальных людей — работников местного Херсоноблэнерго. Из тех, кого вы можете увидеть в видео, шести человек уже нет в живых, они погибли на работе.

Видеоработа показывает смелость и отвагу украинских энергетиков во время войны, говорят режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан. Главные роли исполнили Александр Кобзарь, Ксения Баша и Вероника Ольшаная.

Переживания за родных и близких сейчас стали неотъемлемой частью наших дней. Песня вместе с видеорядом — это посвящение людям, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, продолжают жить ради других людей, — говорит Юлия Санина.

The Hardkiss — слушать песню 00:00

Послушать новую песню группы The Hardkiss — 00:00 ты можешь в нашем материале.

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