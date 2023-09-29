Посвятил песню любимой. Участник группы Kalush Килиммен презентовал трек Квіткою — слушать

Любовь — то, ради чего хочется творить. Вероятно, самое большое количество песен посвящено этому чувству. Участник группы KALUSH и Kalush Orchestra Килиммен презентовал песню Квіткою, посвященную его любимой.

Мы расскажем подробнее о релизе, а также ты можешь послушать новинку в нашем материале.

Участник группы Kalush Килиммен представил песню Квіткою — слушать

В клипе зрители могут увидеть новую героиню — Килимвумен, подругу исполнителя. Видеоработа повествует о зарождении и жизни пары. У пары уже много поклонников, ведь она неординарная и загадочная.

Сейчас также смотрят

Летом Килиммен объявил о начале сольной карьеры. Первой песней стала За стежки, клип собрал более 350 тыс. просмотров на YouTube.

Но фронтмен групп KALUSH и Kalush Orchestra Олег Псюк сказал, что теперь часть групп чаще будет появляться в ленте поклонников.

Моя новая песня о том, что любовь на своем пути может встретить каждый. А когда нужный человек появляется в вашей жизни, то все сразу обретает смысл.

— Помните, каждого где-то ждет его цветок, с которым мир будет казаться не таким жестоким, — рассказывает о песне Килиммен.

Килиммен — Квіткою: слушать песню

Послушать песню и посмотреть клип ты можешь в нашем материале.

Ранее Лана Дель Рей рассказывала о популярности и желаниях перемен в жизни.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.