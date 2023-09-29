Шоу-биз

Посвятил песню любимой. Участник группы Kalush Килиммен презентовал трек Квіткою — слушать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 29 сентября 2023, 20:00
Учасник гурту Kalush Килиммен презентував пісню Квіткою — слухати

Больше новостей
Міжнародний день перекладача 2023: дата та що це за свято
Они как мостик между разными странами! Международный день переводчика 2023: дата и поздравления
Тюльпани: пересадка
Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью
Віра Надія Любов
Олицетворение отваги и преданности — когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви
Як приготувати суп том ям: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Популярный таиландский суп у тебя дома — как приготовить том ям
Смотреть больше

Материалы по теме

Куда пойти в Киеве
Фото войны, спектакли и концерты: куда пойти в Киеве в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Люсі
Встаешь, вытираешь слезы и понимаешь — дальше лучше. Певица Люсі о творчестве, материнстве и силе смыслов
Лана Дель Рей
Я могу немного расслабиться. Певица Лана Дель Рей рассказала о популярности и желании перемен в жизни

Видео
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти

Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:01
Читай, чому від побаченого на Херсонщині у людей опускаються руки та як живуть люди там.
От увиденного опускаются руки. Как живут люди в Херсонской области и что их тревожит
0:03:19
Село Максимівка
Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
Кременчук
Спасательный круг на случай блекаута. В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции
0:04:43
обучение пилотов
Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов
0:11:52
ІТ-курсы для школьников
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани
Больше видео
Тюльпани: пересадка
Читать дальше
Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью
Віра Надія Любов
Читать дальше
Олицетворение отваги и преданности — когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь