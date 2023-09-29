Присвятив пісню коханій. Учасник гурту Kalush Килиммен презентував трек Квіткою — слухати

Кохання — те, заради чого хочеться творити. Певно, переважна кількість пісень присвячені цьому почуттю. Учасник гурту KALUSH та Kalush Orchestra Килиммен презентував пісню Квіткою, яка присвячена його коханій.

Ми розповімо детальніше про реліз, а також ти можеш послухати новинку в нашому матеріалі.

Учасник гурту Kalush Килиммен презентував пісню Квіткою — слухати

У кліпі глядачі можуть побачити нову героїню — Килимвумен, подругу виконавця. Відеоробота оповідає про зародження та життя пари. У пари уже багато шанувальників, адже вона неординарна та загадкова.

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Влітку Килиммен оголосив про початок сольної кар’єри. Першою піснею стала За стежки, кліп зібрав понад 350 тис. переглядів на YouTube.

Але фронтмен гуртів KALUSH та Kalush Orchestra Олег Псюк сказав, що відтепер частинка гуртів частіше з’являтиметься у стрічці шанувальників.

Моя нова пісня про те, що любов на своєму шляху може зустріти кожен. А коли потрібна людина зʼявляється у вашому житті, то все відразу набуває сенс.

— Пам’ятайте, кожного десь чекає його квітка, з якою світ здаватиметься не таким жорстоким, — розповідає про пісню Килиммен.

Килиммен — Квіткою: слухати пісню

Послухати пісню та подивитися на неї кліп ти можеш у нашому матеріалі.

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