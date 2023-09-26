Шоу-біз

Я можу трохи розслабитися. Співачка Лана Дель Рей розповіла про популярність та бажання змін у житті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 17:00
Лана Дель Рей
Фото: Instagram

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