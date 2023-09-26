Я можу трохи розслабитися. Співачка Лана Дель Рей розповіла про популярність та бажання змін у житті

Музика завжди посідала особливе місце в серцях українців. Смаки, звісно, різняться, та все частіше у плейлистах різних людей можна помітити одних і тих самих виконавців.

Іконою меланхолійної та життєствердної музики не лише для Заходу, а й для українців, є американська виконавиця та авторка пісень Лана Дель Рей. Проте співачка рідко дає інтерв’ю, про її особисте мало що відомо, а музика Лани Дель Рей лише додає їй загадковості.

Співачка дала інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter, в якому розповіла про особисті переживання, як бореться з негативом та недоброзичливцями та як ставиться до того, що стала наставницею для іншої відомої співачки Біллі Айліш.

Зараз також дивляться

Про вірусне відео з кав’ярні Waffle House

Близько двох місяців тому відома співачка показалася у кав’ярні невеличкого містечка у штаті Алабама, Флоренції, в уніформі працівниці. Відео користувачів швидко розлетілися мережею, й ще протягом кількох тижнів фанати Лани Дель Рей гадали: це новий образ для відеороботи чи поворот кар’єри?

Зрештою, сама виконавиця зізнається: вона не бачила, що хтось знімав її на відео. Лана Дель Рей просто винесла постійному відвідувачу те, що він замовляв систематично: колу без льоду та порожню чашку.

Однак як і тексти її пісень, ці відео та світлини спричинили бурю емоцій у її слухачів, які шукали глибокий сенс в таких діях співачки.

Секрет Лани в тому, що вона така, якою вона є, — каже продюсер трьох альбомів Дель Рей Джек Антонофф.

— Вона дійсно одна з найкращих авторок пісень і вокалісток, яка також любить їздити на своїй вантажівці та пити каву на заправці. Це може обеззброїти людей, — додає він.

Сама Лана не здивована, що ці фото так завірусилися в мережі, однак каже: воліла б, аби з таким же успіхом вийшов та став популярним і її новий альбом.

— Наступного дня я отримала до десяти тисяч повідомлень від людей, яких не бачила та не чула кілька років. Вони пишуть: “Бачив тебе у Waffle House”, а я питаю: “А чув мій новий альбом?”, — каже співачка.

Зрештою, співачка все ж визнала: вона хотіла б паралельно з музикою працювати у більш приземленій сфері, де її дні були б більш впорядкованими.

Про невблаганність музики та реакцію слухачів

Лана Дель Рей зазначає, що музика завжди перебуває з нею, навіть коли вона не хоче писати нові пісні.

— Музика схожа на маленьку пташку на моєму плечі, яка завжди клює мене — навіть коли я не зацікавлена у створенні музики. І мені справді цікаво робити інші речі. Музика просто невблаганна.

Разом з тим, вона визнає: зараз люди стали більше дослухатися до неї, її стали розуміти, а не просто слухати чи захоплюватися творчістю. Причиною також стало й те, що співачка у своїй музиці висвітлювала й темні сторони життя американців.

Сама співачка практично десять років йшла до визнання, яке оточує її зараз. Себе на початку кар’єри називає невдахою і впевнена, що ніколи не відчувала себе у золотій середині: були або нищівна критика, або популярність.

Зараз я в хорошому місці й усе продовжує іти добре. Я можу трохи розслабитися.

Також співачка додала, що в її житті досі присутні ті гучні крадіжки написаних нею пісень, що прогриміли кілька місяців тому.

— Я все перевірила і справді не розумію, як мої записи “просочилися” в мережу за п’ять місяців до виходу альбому. Цим пісням 11 років. Я доклала чималих зусиль, щоб перевірити все ще раз, але вони все одно публікуються, — каже Лана.

Лана Дель Рей також відреагувала на слова Біллі Айліш в інтерв’ю, яке остання брала у Лани. Молода виконавиця Біллі Айліш тоді сказала, що все життя надихалася музикою Дель Рей.

— Біллі (Айліш — ред.) та Олівія (Родріґо — ред.) такі хороші люди, це в біса круто. Я люблю їх і їхню музику. Я завжди відчувала себе старшою сестрою практично для всіх, кого зустрічала.

До речі, співачка Біллі Айліш підтримує Україну в боротьбі за незалежність та перемогу: про концерти співачки з українським прапором, ми писали в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.