Я можу трохи розслабитися. Співачка Лана Дель Рей розповіла про популярність та бажання змін у житті

Музика завжди посідала особливе місце в серцях українців. Смаки, звісно, різняться, та все частіше у плейлистах різних людей можна помітити одних і тих самих виконавців.
Іконою меланхолійної та життєствердної музики не лише для Заходу, а й для українців, є американська виконавиця та авторка пісень Лана Дель Рей. Проте співачка рідко дає інтерв’ю, про її особисте мало що відомо, а музика Лани Дель Рей лише додає їй загадковості.
Співачка дала інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter, в якому розповіла про особисті переживання, як бореться з негативом та недоброзичливцями та як ставиться до того, що стала наставницею для іншої відомої співачки Біллі Айліш.
Близько двох місяців тому відома співачка показалася у кав’ярні невеличкого містечка у штаті Алабама, Флоренції, в уніформі працівниці. Відео користувачів швидко розлетілися мережею, й ще протягом кількох тижнів фанати Лани Дель Рей гадали: це новий образ для відеороботи чи поворот кар’єри?
Зрештою, сама виконавиця зізнається: вона не бачила, що хтось знімав її на відео. Лана Дель Рей просто винесла постійному відвідувачу те, що він замовляв систематично: колу без льоду та порожню чашку.
Однак як і тексти її пісень, ці відео та світлини спричинили бурю емоцій у її слухачів, які шукали глибокий сенс в таких діях співачки.
Секрет Лани в тому, що вона така, якою вона є, — каже продюсер трьох альбомів Дель Рей Джек Антонофф.
Секрет Лани в тому, що вона така, якою вона є, — каже продюсер трьох альбомів Дель Рей Джек Антонофф.
— Вона дійсно одна з найкращих авторок пісень і вокалісток, яка також любить їздити на своїй вантажівці та пити каву на заправці. Це може обеззброїти людей, — додає він.
Сама Лана не здивована, що ці фото так завірусилися в мережі, однак каже: воліла б, аби з таким же успіхом вийшов та став популярним і її новий альбом.
— Наступного дня я отримала до десяти тисяч повідомлень від людей, яких не бачила та не чула кілька років. Вони пишуть: “Бачив тебе у Waffle House”, а я питаю: “А чув мій новий альбом?”, — каже співачка.
Зрештою, співачка все ж визнала: вона хотіла б паралельно з музикою працювати у більш приземленій сфері, де її дні були б більш впорядкованими.
Лана Дель Рей зазначає, що музика завжди перебуває з нею, навіть коли вона не хоче писати нові пісні.
— Музика схожа на маленьку пташку на моєму плечі, яка завжди клює мене — навіть коли я не зацікавлена у створенні музики. І мені справді цікаво робити інші речі. Музика просто невблаганна.
Разом з тим, вона визнає: зараз люди стали більше дослухатися до неї, її стали розуміти, а не просто слухати чи захоплюватися творчістю. Причиною також стало й те, що співачка у своїй музиці висвітлювала й темні сторони життя американців.
Сама співачка практично десять років йшла до визнання, яке оточує її зараз. Себе на початку кар’єри називає невдахою і впевнена, що ніколи не відчувала себе у золотій середині: були або нищівна критика, або популярність.
Зараз я в хорошому місці й усе продовжує іти добре. Я можу трохи розслабитися.
Зараз я в хорошому місці й усе продовжує іти добре. Я можу трохи розслабитися.
Також співачка додала, що в її житті досі присутні ті гучні крадіжки написаних нею пісень, що прогриміли кілька місяців тому.
— Я все перевірила і справді не розумію, як мої записи “просочилися” в мережу за п’ять місяців до виходу альбому. Цим пісням 11 років. Я доклала чималих зусиль, щоб перевірити все ще раз, але вони все одно публікуються, — каже Лана.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LANA DEL REY (@honeymoon)
Допис, поширений LANA DEL REY (@honeymoon)
Лана Дель Рей також відреагувала на слова Біллі Айліш в інтерв’ю, яке остання брала у Лани. Молода виконавиця Біллі Айліш тоді сказала, що все життя надихалася музикою Дель Рей.
— Біллі (Айліш — ред.) та Олівія (Родріґо — ред.) такі хороші люди, це в біса круто. Я люблю їх і їхню музику. Я завжди відчувала себе старшою сестрою практично для всіх, кого зустрічала.
До речі, співачка Біллі Айліш підтримує Україну в боротьбі за незалежність та перемогу: про концерти співачки з українським прапором, ми писали в іншому матеріалі.
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