Шоу-биз

Я могу немного расслабиться. Певица Лана Дель Рей рассказала о популярности и желании перемен в жизни

Виктория Мельник, редактор сайта 26 сентября 2023, 17:00
Лана Дель Рей
Фото: Instagram

Больше новостей
FPV дрони
Каждая гривна в помощь, а дальше — ребята сами! Железные птички помогают уничтожать врага
Репродуктивне насилля
Рожай, а не то уйду от тебя! Что такое репродуктивное насилие — объясняет врач акушер-гинеколог
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Обрезка деревьев осенью
Позаботься о растениях уже сейчас! Осенняя обрезка деревьев — какая бывает и что нужно делать
Смотреть больше

Материалы по теме

Я могу немного расслабиться. Певица Лана Дель Рей рассказала о популярности и желании перемен в жизни
Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте
KALUSH випустив пісню То є Львів з Кузьмою Скрябіним — слухати
Молодые могут даже не знать! KALUSH выпустил кавер на песню Кузьмы Скрябина То є Львів
Співачка Darisha про пісню Під вінницьким дощем та плани на творчість
Песня, посвященная любви мамы и папы! Певица Darisha о треке Под винницким дождем и планы на творчество
KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala: слухати пісню онлайн
О зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь. Новая песня KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala

Видео
0:04:21
FPV дрони

Каждая гривна в помощь, а дальше — ребята сами! Железные птички помогают уничтожать врага
0:06:15
проверки влк
84 уголовных дела и 33 подозрения: как продвигается проверка ВВК в Украине
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент вернулся не с пустыми руками! Кулеба о результатах визитов Зеленского в США и Канаду
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:06:31
таміла ташева
Необходимо отселиться подальше от военных объектов! К чему готовиться людям в Крыму — рассказывает Тамила Ташева
Карта бойових дій в Україні сьогодні 26.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 26 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:36
Російські окупанти швидко вчаться: з ким доводиться воювати
Руками лучше не касаться. Военный из батальона Да Винчи рассказал, с кем приходится воевать
0:04:33
Павло Корнієнко
Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади
Вместе — до победы Украины! Эмоциональная речь Джастина Трюдо о войне и объемах помощи
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 25 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Вино
Читать дальше
Дело на несколько минут: как открыть вино без штопора
Як заморозити цвітну капусту
Читать дальше
Чтобы не потеряла вкус: как заморозить цветную капусту на зиму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь