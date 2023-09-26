Я могу немного расслабиться. Певица Лана Дель Рей рассказала о популярности и желании перемен в жизни

Музыка всегда занимала особое место в сердцах украинцев. Вкусы, конечно, отличаются, но все чаще в плейлистах разных людей можно заметить одних и тех же исполнителей.

Иконой меланхолической и жизнеутверждающей музыки не только для Запада, но и для украинцев является американская исполнитель и автор песен Лана Дель Рей. Однако певица редко дает интервью, о её личном мало что известно, а музыка Ланы Дель Рэй только придает ей загадочность.

Певица дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала о личных переживаниях, как борется с негативом и недоброжелателями и как относится к тому, что стала наставницей для другой известной певицы Билли Айлиш.

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О вирусном видео из кофейни Waffle House

Около двух месяцев назад известная певица показалась в кафе небольшого городка в штате Алабама, Флоренции, в униформе работницы. Видео пользователей быстро разлетелись по сети, и ещё в течение нескольких недель фанаты Ланы Дель Рей думали: это новый образ для видеоработы или поворот карьеры?

В конце концов сама исполнительница признается: она не видела, что кто-то снимал её на видео. Лана Дель Рей просто вынесла постоянному посетителю то, что он заказывал систематически: колу без льда и пустую чашку.

Однако, как и тексты её песен, эти видео и фотографии вызвали бурю эмоций у её слушателей, которые искали глубокий смысл в таких действиях певицы.

Секрет Ланы в том, что она такая, какая есть, — говорит продюсер трех альбомов Дель Рэй Джек Антонофф.

— Она действительно одна из лучших авторов песен и вокалисток, которая также любит ездить на своем грузовике и пить кофе на заправке. Это может обезоружить людей, — добавляет он.

Сама Лана не удивлена, что эти фото так завирусились в сети, однако говорит: предпочла бы, чтобы с таким же успехом вышел и стал популярным и новый альбом.

— На следующий день я получила до десяти тысяч сообщений людей, которых не видела и не слышала несколько лет. Они пишут: “Видел тебя в Waffle House”, а я спрашиваю: “А слышал мой новый альбом?”, — говорит певица.

В конце концов певица все же признала: она хотела бы параллельно с музыкой работать в более приземленной сфере, где её дни были бы упорядоченными.

О неумолимости музыки и реакции слушателей

Лана Дель Рей отмечает, что музыка всегда находится с ней, даже когда она не хочет писать новые песни.

— Музыка похожа на маленькую птичку на моем плече, которая всегда клюет меня — даже когда я не заинтересована в создании музыки. И мне действительно интересно делать другие вещи. Музыка просто неумолима.

Вместе с тем она признает: сейчас люди стали больше прислушиваться к ней, её стали понимать, а не просто слушать или увлекаться творчеством. Причиной стало и то, что певица в своей музыке освещала и темные стороны жизни американцев.

Сама певица практически десять лет шла к признанию, окружающему её сейчас. Себя в начале карьеры называет неудачницей и уверена, что никогда не чувствовала себя в золотой середине: были либо сокрушительная критика, либо популярность.

Сейчас я в хорошем месте, и все продолжает идти хорошо. Я могу немного расслабиться.

Также певица добавила, что в её жизни до сих пор присутствуют громкие кражи написанных ею песен, которые прогремели несколько месяцев назад.

— Я все проверила и действительно не понимаю, как мои записи просочились в сеть за пять месяцев до выхода альбома. Этим песням 11 лет. Я приложила немалые усилия, чтобы проверить все ещё раз, но они все равно публикуются, — говорит Лана.

Лана Дель Рей также отреагировала на слова Билли Айлиш в интервью, которое последняя брала у Ланы. Молодая исполнительница Билли Айлиш тогда сказала, что всю жизнь вдохновлялась музыкой Дель Рей.

— Билли (Айлиш — ред.) и Оливия (Родриго — ред.) такие хорошие люди, это чертовски круто. Я люблю их и их музыку. Я всегда чувствовала себя старшей сестрой практически всем, кого встречала.

Кстати, певица Билли Айлиш поддерживает Украину в борьбе за независимость и победу: о концертах певицы с украинским флагом, мы писали в другом материале.

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