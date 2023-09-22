Молоді можуть навіть не знати! KALUSH випустив кавер на пісню Кузьми Скрябіна То є Львів

Інколи старі та атмосферні пісні можуть загубитися у вирі нового та цікавого. Але українці продовжують відроджувати якісне та легендарне. Тому KALUSH випустив кавер на пісню То є Львів Кузьми Скрябіна. Слухай її у нашому матеріалі.

KALUSH випустив кавер на пісню То є Львів Кузьми Скрябіна — слухати

Пісня То є Львів має увійти в міні-альбом KALUSH, який стане доступним для слухачів 03.11.2023. Міні-альбом міститиме чотири треки, усі вони є спільними з легендами української музики. І пісня То є Львів стане першою в альбомі.

Пам’ятаю, що я ці пісні дуже давно слухав, вони такі душевні й були справжніми хітами, а зараз молоде покоління, ймовірно, їх навіть й не знає, — каже співак Олег Псюк.

Тому було вирішено надати нове дихання старим та цінним пісням, а також щоб їх слухало і молоде покоління.

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Пісня Кузьми Скрябіна стала справжнім саундтреком міста, до якого хочеться повертатися попри роки. А KALUSH вирішив додати треку відео та нове дихання. Кліп на пісню зняли у Львові за участі почесного громадянина міста — Ілька Лемка.

Кузьма Скрябін та KALUSH — То є Львів: слухати пісню

Послухай нове звучання пісні у нашому матеріалі:

Які ще пісні увійдуть у міні-альбом — стане відомо згодом. Дізнатися про це можна буде у соціальних мережах гурту.

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