Про залежність від музики та її вплив на життя. Нова пісня KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala

Українські артисти випускають багато патріотичних пісень, але музика нам потрібна ще й для того, щоб розслабитися чи підняти собі настрій.

Гурт KALUSH разом польським виконавцем Grubson та українським репером Mykola Vynar презентували новий польсько-український трек та кліп Lalala.

KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala: про що пісня

Ця пісня стала першою спільною роботою артистів. Вона заряджає потужною енергією та розповідає про залежність від музики.

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Олег Псюк говорить, що ідея спільної пісні належить Майколі. Тоді Олег запропонував ще залучити Grubson, з яким познайомився ще у 2021 році.

— Ми дещо змінили партії та записали спільну пісню. Випустити трек тоді так і не вдалося, адже почалась повномасштабна, тож повертаємося до релізу лише зараз, — коментує KALUSH.

Гурт зазначає, що у новій роботі йдеться про почуття залежності від музики та її впливу на життя.

У коментарі Вікнам Mykola про пісню говорить так:

Це старий трек, який ми написали в часи безтурботності. Але вирішили його випустити зараз, чому б і ні? Не шукайте там багато сенсу, це просто пісня, просто: “Ла-ла-ла”.

KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala: слухати онлайн

Це не вперше, коли українські співаки записують пісні з польськими виконавцями. Раніше Jerry Heil та польський репер PRZYŁU записали пісню BRACIA. Дізнайся про неї більше за посиланням.

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