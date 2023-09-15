О зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь. Новая песня KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala

Украинские артисты выпускают много патриотических песен, но музыка нам нужна еще для того, чтобы расслабиться или поднять себе настроение.

Группа KALUSH вместе с польским исполнителем Grubson и украинским рэпером Mykola Vynar презентовали новый польско-украинский трек и клип Lalala.

KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala: о чем песня

Эта песня стала первой совместной работой артистов. Она заряжает мощной энергией и рассказывает о зависимости от музыки.

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Олег Псюк говорит, что идея совместной песни принадлежит Майколе. Тогда Олег предложил привлечь Grubson, с которым познакомился еще в 2021 году.

— Мы несколько сменили партии и записали общую песню. Выпустить трек тогда так и не удалось, ведь началась полномасштабная война, так что возвращаемся к релизу только сейчас, — комментирует KALUSH.

Группа отмечает, что в новой работе речь идет о чувстве зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь.

В комментарии Вікнам Mykola о песне говорит так:

Это старый трек, который мы написали во времена безмятежности. Но решили его выпустить сейчас, почему бы нет? Не ищите там много смысла, это просто песня, просто: “Ла-ла-ла”.

KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Лалала: слушать онлайн

Это не первый раз, когда украинские певцы записывают песни с польскими исполнителями. Ранее Jerry Heil и польский рэпер PRZYŁU записали песню BRACIA. Узнай о ней больше по ссылке.

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