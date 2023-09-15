Пісня, яка присвячена коханню мами й тата! Співачка Darisha про трек Під вінницьким дощем та плани на творчість

Пісня шістнадцятирічної співачки Darisha Під вінницьким дощем набула великої популярності у соціальних мережах.

Зокрема у TikTok під цією піснею вже понад 5000 публікацій, багато з них саме від українських військових.

Darisha розповіла Вікнам про нових улюблених україномовних артистів, експерименти у творчості та що змінилося в її житті після повномасштабного вторгнення.

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Про створення пісні Під вінницьким дощем

Співачка розповідає про створення хіта, згадує, як на початку весни зустрілася з ADAM зустрілися, щоб написати зовсім іншу пісню.

— Довго працювали, але нічого не виходило. І раптом знайшли нові слова: “Ми цілувалися під вінницьким дощем”. Почали розвивати тему про перше кохання, перші поцілунки, вперше прожиті романтичні емоції та почуття. Так за 20 хвилин ми написали зовсім нову пісню.

Цікаво, що коли вона вже була готова, і я прослуховувала її в фінальному варіанті кілька разів, раптом зрозуміла, що це ж пісня про моїх батьків!

Вони — вінничани, і справді цілувалися під вінницьким дощем. Тож зараз можу з упевненістю сказати, що композиція присвячена саме їм!

Це історія кохання моїх мами й тата. Думаю, що саме ці емоції, близькі кожному в підлітковому віці, і чіпляють тих, хто слухає наш трек. Він щирий і правдивий, — говорить дівчина.

Про улюблених українських артистів

Darisha ділиться, що з минулого року почала відкривати для себе велику кількість нових україномовних артистів.

— Тішуся, що українська музика лине звідусіль та є в топах прослуховувань навіть за кордоном! Особисто для себе хочу виокремити таких артистів як KOLA — це співачка, яка безмежно мені подобається, я люблю її творчість, мені до вподоби, як вона поводиться, що вона відкрита до людей на сцені, та й у цілому її образ як артистки. Також це співак PARFENIUK — його ніжні, інколи трішки жартівливі пісні про кохання мені до душі.

Про плани на творчість

— Після того, як мій сингл Під вінницьким дощем став справжнім військовим трендом у TikTok, вже налічує понад 5000 публікацій та понад 1 млн переглядів, а також здобув популярність і на стримінгових платформах, мене всі почали називати “музою романтики”. І зараз багато хто ставить мені запитання, чи будуть майбутні релізи такі ж ліричні та романтичні?

Хотіла б зробити невеликий спойлер — наступний мій трек обов’язково влучить у саме серденько кожній дівчинці!

А щодо експериментів, вони, звісно ж, будуть, адже для кожного музиканта та артиста дуже важливо завжди експериментувати з направленням у музиці, та й загалом у творчості, адже так може вийти щось нове й цікаве! — ділиться Darisha.

Про дитяче Євробачення

У 2018 році Darisha представляла Україну на дитячому Євробаченні. Зізнається, що відтоді не пропускає нацвідбори.

— Завжди активно брала в них участь, голосувала та підтримувала учасників, і цей рік не буде винятком!

Хочу підтримати кожного з конкурсантів, які цього року потрапили до п’ятірки фіналістів, адже сама розумію як це бентежно, важко та нервово. Звісно, всім бажаю успіхів та наснаги і впевнена, що цьогоріч у нас буде гідний та потужний представник від України!

Також хочу додати, що 1 жовтня я буду не лише стежити за фіналом, а й стану запрошеним гостем на цьому фіналі національного відбору від України на дитяче Євробачення-2023.

Українські артисти випускають дедалі більше пісень, які запалюють та підіймають настрій. Раніше ми розповідали про нову пісню KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala.

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