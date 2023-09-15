Песня, посвященная любви мамы и папы! Певица Darisha о треке Под винницким дождем и планы на творчество

Песня шестнадцатилетней певицы Darisha Под винницким дождем приобрела большую популярность в социальных сетях.

В частности, в TikTok под этой песней уже более 5000 публикаций, многие из них именно от украинских военных.

Darisha рассказала Вікнам о новых любимых украиноязычных артистах, экспериментах в творчестве и что изменилось в ее жизни после полномасштабного вторжения.

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О создании песни Под винницким дождем

Певица рассказывает о создании хита, вспоминает, как в начале весны встретилась с ADAM, чтобы написать совсем другую песню.

— Долго работали, но ничего не получалось. И вдруг нашли новые слова: “Мы целовались под винницким дождем”. Начали развивать тему о первой любви, первых поцелуях, впервые прожитых романтических эмоциях и чувствах. Так через 20 минут мы написали совершенно новую песню.

Интересно, что когда она уже была готова, и я прослушивала ее в финальном варианте несколько раз, вдруг поняла, что это песня о моих родителях!

Они — винничане, и действительно целовались под винницким дождем. Так что сейчас могу с уверенностью сказать, что композиция посвящена именно им!

Это история любви моих мамы и папы. Думаю, что именно эти эмоции близки каждому в подростковом возрасте и цепляют тех, кто слушает наш трек. Он искренний и правдивый, — говорит девушка.

О любимых украинских артистах

Darisha делится, что с прошлого года начала открывать большое количество новых украиноязычных артистов.

— Радуюсь, что украинская музыка несется отовсюду и есть в топах прослушиваний даже за границей! Лично для себя хочу выделить таких артистов как KOLA — это певица, которая мне очень нравится, я люблю ее творчество, мне нравится, как она ведет себя, что она открыта к людям на сцене, да и в целом ее образ как артистки. Также это певец PARFENIUK — его нежные, иногда немного шутливые песни о любви мне по душе.

О планах на творчество

— После того, как мой сингл Под винницким дождем стал настоящим военным трендом в TikTok, уже насчитывает более 5000 публикаций и более 1 млн просмотров, а также получил популярность и на стриминговых платформах, меня все стали называть “музой романтики”. И сейчас многие задают мне вопрос, будут ли будущие релизы такие же лирические и романтичные?

Хотела бы сделать небольшой спойлер — следующий мой трек обязательно попадет в самое сердце каждой девушке!

А что касается экспериментов, они, конечно, будут, ведь для каждого музыканта и артиста очень важно всегда экспериментировать с направлением в музыке, да и вообще в творчестве, ведь так может получиться что-то новое и интересное! — делится Darisha.

О детском Евровидении

В 2018 году Darisha представляла Украину на детском Евровидении. Признается, что с тех пор не пропускает нацотборы.

— Всегда активно участвовала в них, голосовала и поддерживала участников, и этот год не будет исключением!

Хочу поддержать каждого из конкурсантов, которые в этом году попали в пятерку финалистов, ведь сама понимаю, как это волнительно и тяжело. Конечно, всем желаю успехов и сил и уверена, что в этом году у нас будет достойный и мощный представитель от Украины!

Также хочу добавить, что 1 октября я буду не только следить за финалом, но и стану приглашенным гостем на этом финале национального отбора Украины на детское Евровидение-2023.

Украинские артисты выпускают все больше песен, которые зажигают и поднимают настроение. Ранее мы рассказывали о новой песне KALUSH, Grubson, Mykola Vynar — Lalala.

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