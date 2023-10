Ему 59 и он — легенда! Ленни Кравиц снялся в дерзком клипе, режиссером которого стала украинка Таню Муиньо

Кэти Перри, Гарри Стайлз, Сэм Смит, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, Doja Cat. Этот список творческого сотрудничества украинского клипмейкера Таню Муиньо можно продолжать, пожалуй, довольно долго. Но его уже поспешил пополнить американский рок-музыкант, певец и композитор Ленни Кравиц.

Украинка сняла клип для легенды мировой музыки на песню TK421. Но не только музыкальная составляющая может привлечь новых поклонников, но и ритмическая визуальная составляющая с провокационными нотками.

Объединяешь двух украинцев вместе, и вот что бывает, — написала Таню Муиньо в соцсетях.

Кто такой Ленни Кравиц

Удивляешься, почему это клипмейкер сказала о двух украинцах? Хоть и неожиданно, но приятно узнать, что музыкальная звезда мирового масштаба имеет украино-еврейские корни.

Сейчас также смотрят

Да, речь идет именно о Ленни Кравице, ведь его прадедушка Леонид Кравец был коренным киевлянином. Позже семья будущего музыканта перебралась из украинской столицы в Нью-Йорк.

Любовь к музыке проявилась, когда мальчику было всего три года и ему захотелось стучать по сковороде, как на барабанах.

Такая страсть в конечном итоге привела не только к началу профессиональной музыкальной карьеры в 21 год, но и к самым высоким наградам в профессии: Грэмми, American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards и Blockbuster Entertainment Awards. Также музыкант стал офицером Ордена искусств и литературы.

Кто такая Таню Муиньо

Творческий тандем Ленни Кравица сложился с украинским клипмейкером Таней Муиньо, которая сначала стала известна в Украине своим сотрудничеством с исполнителем MONATIK и яркими видео-работами именно для него.

Но вот уже несколько лет художница работает и с западными звездами. И наиболее вероятно, что не собирается останавливаться, ведь безразличными ее работы точно не оставляют.

Особенно запомнились зрителям ее клипы для Гарри Стайлза на песню As It Was, Сэма Смита на эпатажную I’m Not Here To Make Friends и других. Однако теперь едва ли не самым ярким можно считать именно видеоряд для Ленни Кравица.

Клип Lenny Kravitz — TK421

Но покоряют мир не только украинские клипмейкеры, но и представители мира моды. Читай, как FROLOV одевает знаменитостей в свою одежду.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.