Йому 59 і він — легенда! Ленні Кравіц знявся у зухвалому кліпі, режисеркою якого стала українка Таню Муіньо

Кеті Перрі, Гаррі Стайлз, Сем Сміт, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, Doja Cat. Цей список творчих співпраць української кліпмейкерки Таню Муіньо можна продовжувати, мабуть, досить довго. Та його вже поспішив поповнити американський рок-музикант, співак та композитор Ленні Кравіц.

Українка зняла кліп для легенди світової музики на пісню TK421. Та не лише музична складова може привернути нових шанувальників, але й ритмічна візуальна складова з провокативними нотками.

Об’єднуєш двох українців, і ось що буває, — написала Таню Муіньо в соцмережах.

Хто такий Ленні Кравіц

Дивуєшся, чому це кліпмейкерка сказала про двох українців? Хоч і неочікувано, але приємно дізнатися, що музична зірка світового масштабу має українсько-єврейське коріння.

Так, йдеться саме про Ленні Кравіца, адже його прадідусь Леонід Кравець був корінним киянином. Пізніше родина майбутнього музиканта перебралась з української столиці до Нью-Йорка.

Любов до музики проявилась, коли хлопчику було всього три роки і йому захотілося стукати по сковорідці, як на барабанах.

Такий запал, зрештою, призвів не лише до початку професійної музичної кар’єри у 21 рік, але й до найвищих нагород у професії: Греммі, American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards і Blockbuster Entertainment Awards. Також музикант став офіцером Ордену мистецтв та літератури.

Хто така Таню Муіньо

Творчий тандем Ленні Кравіца склався з українською кліпмейкеркою Таню Муіньо, яка спершу стала відома в Україні своєю співпрацею з виконавцем MONATIK та яскравими відео-роботами саме для нього.

Та ось вже кілька років мисткиня працює й із західними зірками. І найбільш ймовірно, що не збирається зупинятись, адже байдужими її роботи точно не залишають.

Особливо запам’ятались глядачам її кліпи для Гаррі Стайлза на пісню As It Was, Сема Сміта на епатажну I’m Not Here To Make Friends та інших. Однак тепер чи не найяскравішим можна вважати саме відеоряд для Ленні Кравіца.

Кліп Lenny Kravitz — TK421

