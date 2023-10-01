Через жахливі та кровопролитні події в нашій країні, ситуацію в Україні щодня обговорюють ледь не у всіх новинних програмах світу. Разом з тим, війна, розпочата росіянами, одночасно стала поштовхом для багатьох українців та відкрила очі Заходу на справжні сенси України.

Українці стають відомими за межами рідної країни, просуваючи відповідні наративи та ідеї. Наприклад, бренд одягу українського дизайнера Івана Фролова особливо полюбився світовим зіркам.

Хто одягається у FROLOV та що відомо про іменитого дизайнера, ми розповімо тобі далі.

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Хто з відомих людей одягається у FROLOV

Нещодавно мережею розлетілися фото австралійської поп-діви Кайлі Міноуг у сукні від FROLOV, для обкладинки її нового альбому.

Зірка одягнена в сукню Івана Фролова з кутюрної колекції Зоря. Відомо, що сама робота виконана вручну з каменями Swarovski.

Та це не вперше світові зірки обирають образи від українського бренду Івана Фролова.

Серед відомих — знайомі нам імена: Бейонсе, гурт Måneskin, Сабріна Карпентер, Megan Thee Stallion, Керолайн Вріленд та інші.

Наприклад, для Бейонсе FROLOV виконав сукню в рожевому кольорі з елементами з дорогоцінного каменю. Сукня стала образом для повернення співачки на сцену після кількох років перерви.

Згодом співачка обрала ще один образ від українського бренду — сукню-трансформер із серцем.

Слідкувачі та шанувальники творчості Івана Фролова також були в захваті від роботи дизайнера для італійського рок-гурту Måneskin. Багато хто писав, що ідеї Фролова та естетика гурту були створені одне для одного.

Інтелект та провокація, що заполонили серця світових зірок. Як FROLOV одягає знаменитостей у свій одяг / 5 Фотографій

Одяг від Frolov також обирали співачки Сабріна Карпентер, Megan Thee Stallion, Керолайн Вріленд.

Кого одягнув Frolov: світові та українські зірки

Сара Шахі;

Ріта Ора;

Дуа Ліпа;

Гвен Стефані;

Мілла Йовович;

Альона Лесик;

Джамала;

Тіна Кароль;

Маша Єфросиніна;

Монатік;

Tvorchi;

Олена Зеленська.

Що відомо про засновника українського бренду FROLOV

FROLOV — український бренд одягу, засновником якого є дизайнер Іван Фролов. Бренд почав набирати обертів кілька років тому, а створений він у 2015 році.

FROLOV — бренд одягу від кутюр, який поєднує в собі бездоганність і комфорт, інтелект і провокацію, соціальну відповідальність і спокій, — йдеться на офіційному сайті марки.

Іван Фролов завжди наголошував, що створює не просто одяг: його образи порушують важливі соціальні теми. Серед усього, FROLOV підтримує KyivPride, HeForShe, фонд допомоги медикам SpanBond, створює благодійні колекції.

Особливість одягу його авторства — це речі-трансформери, які можна одягнути не один раз.

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