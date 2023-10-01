Шоу-біз

Інтелект та провокація, що заполонили серця світових зірок. Як FROLOV одягає знаменитостей у свій одяг

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 11:00
Інтелект та провокація, що заполонили серця світових зірок. Як FROLOV одягає знаменитостей у свій одяг
Фото: Instagram

Більше новин
Що подарувати на День вчителя 2023: ідеї бюджетні та не дуже
Приємні, емоційні або ж благодійні? Що подарувати на День вчителя 2023 — ідеї на будь-який гаманець
Що не можна робити на Покрову
Зберігай добро та забудь про сварки: що не можна робити на Покрову
емоційна близькість
Ми неначе створені одне для одного! Розповідаємо про емоційну близькість: що це таке та сім її ознак
Як вибрати тренера
Складає план тренувань, а не заставляє терпіти біль: як обрати кваліфікованого тренера
Дивитись більше

Матеріали по темі

денні ходові вогні
Сезонні оновлення ПДР: коли вмикати ближнє світло фар в Україні
День захисників та захисниць
Вперше за новою датою: коли день захисників і захисниць України 2023
Юрій Фурик
Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Відео
0:03:32
Дніпровські лікарні

Єдине, що встиг – заховати побратима в окоп. Спогади пораненого військового
0:05:39
Програма No Scar
Відкриваю очі, я вже п’ятий день у лікарні. Дивом врятованому хлопцю безкоштовно взялися відновити зовнішність
0:11:25
Юрій Фурик
Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки
0:12:52
Максим Колесніков
Почувається краще й навіть повернувся на службу: як Максим Колесніков оговтується після полону
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарізати і заперечувала існування України. На Вінниччині розгорівся скандал через російські пісні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту
Бабин Яр трагедія
Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах
Читати далі
Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах
маринад цибулі до салату
Читати далі
Секретний інгредієнт смачних салатів. Як замаринувати цибулю: рецепт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь