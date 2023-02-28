Завжди мріяв одягати Бейонсе, але мрії змінилися. Дизайнер FROLOV про моду під час війни та про зміни, які вона принесла

У Лондоні пройшов тиждень моди 2023. Багато дизайнерів використали його як шанс представити нові колекції, та не український дизайнер Іван Фролов. Для 29-річного чоловіка цей показ став чимось більшим.

Журналісти видання BBC поспілкувалися із дизайнером після показу.

Початок повномасштабної війни

Іван пригадує, що після 24 лютого він припинив роботу. Та, на подив чоловіка, впродовж двох тижнів усі співробітники писали, що хочуть відновити роботу і працювати у звичайному режимі.

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У перші дні війни не було думок про моду. Компанія пожертвувала свої швейні машинки для пошиття бронежилетів і спрямувала свої навички на інше.

Фролов розповідає: ми шили військову форму нестандартних розмірів. Наприклад, для дуже високих чоловіків.

Їхні швейні машинки підходять для пошиття корсетів та вечірніх суконь. Та чоловік каже: “Ми зробили усе, що могли”.

Дизайнер розповідає, що робота в зоні бойових дій дуже непередбачувана. Коли лунають сповіщення про повітряну тривогу, ти ніколи не знаєш, чого очікувати.

Проблеми з електроенергією

З початком обстрілів електростанцій у них було багато проблем з електрикою. Та це не завадило Фролову та його команді продовжувати допомагати військовим і частково повернутися до створення дизайнерського одягу.

Іван створював костюми для музичного кліпу британського виконавця Сема Сміта.

Чоловік згадує, що в них було обмаль часу через те, що вбрання потрібно було відправити потягом до Польщі, та тут — чергове відключення світла.

Проте й ці труднощі не змусили Івана відмовитися від замовлення. Вони зробили усе вручну.

Наші майстрині кріпили свої телефони до ламп і шили й вишивали під світлом телефонних ліхтариків, — пригадує Фролов.

Після цього чоловік зрозумів, що немає такого завдання, яке українцям було б не під силу.

Та через війну доставка виробів дуже ускладнилась. Зараз потрібно понад 17 годин, щоб вивезти одяг з України. До широкомасштабного вторгнення вироби дизайнера відправляли прямо з Києва. Зараз же кожне замовлення має вивезти хтось із членів команди до Польщі й потім вже літаком доправити до пункту призначення.

Як змінилися мрії дизайнера

Серед клієнтів Фролова чимало світових знаменитостей: Doja Cat, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Бейонсе.

Остання ж у січні замовила в Івана один з костюмів для свого концерту у Дубаї. Для дизайнера рішення Бейонсе одягнути на свій виступ вбрання українського бренду означало дуже багато.

— Але війна внесла свої корективи, — розмірковує чоловік.

Я завжди мріяв одягати Бейонсе, але тепер мої мрії змінилися. Зараз у мене лише одна мрія — перемога України.

Іван сподівається, що одного разу його показ мод все ж відбудеться у Києві, а не у Лондоні.

Раніше ми розповідали про все, що буде в тренді весною 2023.

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