Дивні каблуки, перевага сітки та повернення до трекінгу: тренди жіночого взуття на весну 2023

“А за вікном — майже весна”, — співає український вокаліст Святослав Вакарчук. Справді, за кілька тижнів уже прийде справжнє весняне сонце, своєю чергою воно потягне жінок до коробок із відкритим весняним взуттям.
Яке взуття буде модним навесні 2023 року і яким фасонам віддати перевагу — розповідаємо у матеріалі.
Стилістка Олена Бринь ділиться: цього сезону варто очікувати на дивні каблуки та взуття-панчохи.
— Взуття має не такі модні цикли, як одяг — вони повільніші. Хороше взуття буде в тренді три або й п’ять років, тому відбувається перенасичення варіантів модних моделей, і кожна людина може знайти своє, — переконує стилістка.
На зміну лоферам прийшло взуття Mary Jane: є деяка схожість із лоферами, але тут головне підібрати гарний каблук.
У шкірі чи в тканині — справа смаку. Обирай те, що тобі пасує!
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Допис, поширений The Style Stalker (@thestylestalkercom)
Kitten Heels — маленький каблук. Мають гарний вигляд на нозі, додаючи жіночності та не викликаючи дискомфорту, оскільки каблук заввишки 3 см.
Фігурні та подекуди дивні каблуки якраз набирають популярності. Цей тренд чудовий у своїй варіативності. Бренди придумують і каблук-гудзик, і прозорий каблук із засушеними квітами. Головне тут — звірятися з іншими рекомендаціями, щоб обрати стильне взуття, радить стилістка.
Взуття-панчохи на тонкому каблуку — це мастхев у гардеробі кожної жінки. Взуття легко стилізувати під будь-який образ.
Така мультифункціональна одиниця гардероба підійде під шкіряну спідницю, джинси чи кюлоти, плаття.
Така мультифункціональна одиниця гардероба підійде під шкіряну спідницю, джинси чи кюлоти, плаття.
А ось мюлі — це вдалий варіант для тих, хто не любить підбори. Особливо вдалий вигляд вони мають у сітці.
Knee Boot — широке взуття до коліна. Воно не повинно бути вузьким, навпаки — трохи широким, мінімалістичним або яскравим.
Середнього вибору немає, наголосила стилістка.
Попри свою висоту, взуття не має важкого вигляду. Це яскраво відрізняє його від взуття, що було в моді ще минулого року.
Кросівки, які так полюбила Белла Хадід: такий легкий варіант ідеально підкреслить переваги твоїх ніг. Легкий спорт доповнить образ у весняному платті.
Ідеально підкреслить твій образ у Soccer Sneakers маскулінний жакет чи чоловічий піджак.
Фото:thestylestalkercom/Instagram
Це взуття вже кілька років не виходить з моди, тож і цієї весни модниці можуть сміливо обирати серед різнобарв’я фасонів та кольорів саме той, який до вподоби їм.
Стилістка ж радить звернути уваги на високі (до коліна) та з вишивкою. Якщо ж такий фасон не подобається, тоді приміряй низькі та мінімалістичні.
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Допис, поширений HVÓYA – ukrainian brand (@hvoya.kyiv)
Спорт проникає в наше звичне життя. Кілька років тому спортивні масивні кросівки уже були в моді — у 2023 їхнє повернення неминуче.
Найголовніше, що я раджу — носити таке взуття з андрогінною стилізацією або навіть ніжно-жіночною. Створювати контрасти, — зазначила Олена.
Найголовніше, що я раджу — носити таке взуття з андрогінною стилізацією або навіть ніжно-жіночною. Створювати контрасти, — зазначила Олена.
Фото: thestylestalkercom/Instagram
Якщо з жіночим взуттям все відносно зрозуміло, то з чоловічим класичним взуттям можуть виникнути труднощі. Як підібрати чоловічі туфлі — читай у нашому іншому матеріалі.
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