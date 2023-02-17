“А за вікном — майже весна”, — співає український вокаліст Святослав Вакарчук. Справді, за кілька тижнів уже прийде справжнє весняне сонце, своєю чергою воно потягне жінок до коробок із відкритим весняним взуттям.

Яке взуття буде модним навесні 2023 року і яким фасонам віддати перевагу — розповідаємо у матеріалі.

Модне взуття весни 2023

Стилістка Олена Бринь ділиться: цього сезону варто очікувати на дивні каблуки та взуття-панчохи.

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— Взуття має не такі модні цикли, як одяг — вони повільніші. Хороше взуття буде в тренді три або й п’ять років, тому відбувається перенасичення варіантів модних моделей, і кожна людина може знайти своє, — переконує стилістка.

Mary Jane

На зміну лоферам прийшло взуття Mary Jane: є деяка схожість із лоферами, але тут головне підібрати гарний каблук.

У шкірі чи в тканині — справа смаку. Обирай те, що тобі пасує!

Тонкий, малий та фігурний каблук

Kitten Heels — маленький каблук. Мають гарний вигляд на нозі, додаючи жіночності та не викликаючи дискомфорту, оскільки каблук заввишки 3 см.

Фігурні та подекуди дивні каблуки якраз набирають популярності. Цей тренд чудовий у своїй варіативності. Бренди придумують і каблук-гудзик, і прозорий каблук із засушеними квітами. Головне тут — звірятися з іншими рекомендаціями, щоб обрати стильне взуття, радить стилістка.

Дивні каблуки, перевага сітки та повернення до трекінгу: тренди жіночого взуття на весну 2023 / 3 Фотографії

Взуття-панчохи та мюлі з гострим носом

Взуття-панчохи на тонкому каблуку — це мастхев у гардеробі кожної жінки. Взуття легко стилізувати під будь-який образ.

Така мультифункціональна одиниця гардероба підійде під шкіряну спідницю, джинси чи кюлоти, плаття.

А ось мюлі — це вдалий варіант для тих, хто не любить підбори. Особливо вдалий вигляд вони мають у сітці.

Дивні каблуки, перевага сітки та повернення до трекінгу: тренди жіночого взуття на весну 2023 / 3 Фотографії

Kneet Boot

Knee Boot — широке взуття до коліна. Воно не повинно бути вузьким, навпаки — трохи широким, мінімалістичним або яскравим.

Середнього вибору немає, наголосила стилістка.

Попри свою висоту, взуття не має важкого вигляду. Це яскраво відрізняє його від взуття, що було в моді ще минулого року.

Soccer Sneakers

Кросівки, які так полюбила Белла Хадід: такий легкий варіант ідеально підкреслить переваги твоїх ніг. Легкий спорт доповнить образ у весняному платті.

Ідеально підкреслить твій образ у Soccer Sneakers маскулінний жакет чи чоловічий піджак.

Козаки

Це взуття вже кілька років не виходить з моди, тож і цієї весни модниці можуть сміливо обирати серед різнобарв’я фасонів та кольорів саме той, який до вподоби їм.

Стилістка ж радить звернути уваги на високі (до коліна) та з вишивкою. Якщо ж такий фасон не подобається, тоді приміряй низькі та мінімалістичні.

Трекінгове взуття

Спорт проникає в наше звичне життя. Кілька років тому спортивні масивні кросівки уже були в моді — у 2023 їхнє повернення неминуче.

Найголовніше, що я раджу — носити таке взуття з андрогінною стилізацією або навіть ніжно-жіночною. Створювати контрасти, — зазначила Олена.

Якщо з жіночим взуттям все відносно зрозуміло, то з чоловічим класичним взуттям можуть виникнути труднощі. Як підібрати чоловічі туфлі — читай у нашому іншому матеріалі.

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