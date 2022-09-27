Буде стильно та комфортно! Як правильно підібрати класичні чоловічі туфлі

За взуттям часто визначають статус чоловіка, тому можна розглядати брендові чоловічі туфлі як інвестицію в себе. В ідеалі в гардеробі має бути кілька пар:

повсякденні;

для урочистих подій;

для різних сезонів.

Оскільки це взуття має ідеально підходити по нозі, потрібно знати основні принципи правильної посадки.

Як мають сидіти на нозі чоловічі туфлі

Вибираючи взуття, потрібно враховувати його дизайн та характеристики. Це допоможе безпомилково купити чоловічі туфлі в класичному стилі. Існує кілька різновидів чоловічих туфель:

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броги;

оксфорди;

лофери;

дербі;

монки.

Задник правильно підібраних туфель має щільно прилягати до п’ятки. Якщо п’ятка вільно рухається — це точно шлях до мозолів.

Збільшити ступінь фіксації стопи можна ще в оксфордах і брогах шляхом шнурівки. Але для лоферів та інших видів взуття без шнурків це серйозна проблема. Тому потрібно одразу вибирати чоловічі туфлі зі щільним обляганням.

Вироби, що добре сидять, так само щільно мають прилягати з боків. Розмір найширшого місця має збігатися з тим самим параметром стопи.

У підйомі чоловічі туфлі теж мають щільно прилягати до ноги, але не тиснути. Найзручніше визначати оптимальний підйом у моделях зі шнурками. Якщо бічні частини стовбурчаться, а відстань між ними більш як 1,5–2 см, значить, взуття замале в підйомі. А якщо боковини щільно прилягають одна до одної, то навпаки, надто велика.

Зате спереду трішки вільного місця не завадить, особливо у моделях з вузьким витягнутим носком. Важливо не переборщити з проміжком, він допустимий у межах 1–3 см. Критерій правильного вибору — можливість вільно ворушити пальцями ніг.

Як визначити потрібний розмір та повноту

Навіть в одного виробника чоловічі туфлі різних моделей можуть трохи відрізнятися за довжиною та повнотою. Це залежить від колодки, матеріалу та дизайну. Також, приміряючи взуття, потрібно враховувати час доби та температуру повітря.

До вечора і в спеку ноги зазвичай втомлюються та набрякають, трохи збільшуючись у розмірі.

Знімати мірки краще у другій половині дня.

Поставити ногу у шкарпетці на аркуш паперу й обвести олівцем. Визначити довжину від крайньої точки пальців до крайньої точки п’яти. Додати 1 – 1,5 см до довжини. Виміряти стопу у найширшій частині.

Виміри бажано повторювати, купуючи кожну нову пару взуття, та зіставляти з розмірною сіткою бренду та конкретної моделі.

Навіть якщо туфлі сидять добре, бажано попередньо розносити їх у домашніх умовах. Для цього потрібно надіти шкарпетки, товщі за звичайні, й 1–1,5 години походити в них. Така проста процедура дасть змогу надалі носити туфлі з комфортом і задоволенням навіть тривалий час.

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