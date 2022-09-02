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Тоненька підошва чи масивна танкетка, а може ковбойки? Модне взуття цієї осені

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 10:00
Модне взуття на осінь 2022: що краще купити
Фото: Pexels

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