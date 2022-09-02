Тоненька підошва чи масивна танкетка, а може ковбойки? Модне взуття цієї осені

Вже час змінювати літній одяг на осінній, тож треба підготувати новий гардероб. Але приділяти увагу треба не тільки одягу, а й взуттю. Адже наші ніжки повинні бути в теплі, зручності та красі.

Персональна стилістка Анна Ткаченко розповіла Фактам ICTV, яке взуття модне восени 2022 і з чим його носити.

Ти не повіриш, але до моди повертаються балетки! Так, ті самі туфельки на тоненькій підошві.

Анна радить звернути увагу на взуття з квадратним носком та модель Мері Джейн із пряжкою.

А якщо тобі до душі більш спортивний стиль, то не забудь придбати на осінь нову пару кросівок. Стилістка радить комбінувати їх не лише з джогерами та худі, але й з сукнями та класичними костюмами. Може бути незвично, але зараз набувають популярності саме такі тенденції.

Не тільки форма та модель взуття важливі, а й колір! Стилістка каже, що шаленої популярності набуває металік. До речі, стосується він не лише взуття.

Такі речі стануть цікавим акцентом в образі та нададуть йому ошатності завдяки своєму блиску, — додала Анна.

Взуття на платформі теж модне цієї осені. Така тенденція не перестає бути популярною ще з модної лихоманки за масивними черевичками у стилі ляльки Bratz. Таке взуття має не тільки модний вигляд, а й перевагу у додаванні кількох сантиметрів до зросту.

Анна радить придивитися до ботфортів-панчох зі скошеним підбором та квадратним носком. Найбільш виграшний вигляд вони мають у поєднанні з довжиною міні.

Також у моді цієї осені будуть ковбойки. Це взуття у фаворитах жінок вже не перший сезон.

Головна фішка — обрати пару, яка не сильно облягатиме ногу. Тоді буде ефект олівця в склянці — ніжки здаються тоненькими та тендітними, — зазначає стилістка.

Анна радить не забувати про жокейки або ж чоботи-труби на підборах. Вони гарно пасують до легінсів, скіні-джинсів, шортів та спідниць. Але для двох останніх важлива довжина.

З міні можна погратися, додавши грайливі гетри, а в міді вибудувати правильний силует, оскільки чобіт ховатиметься за довжину.

Середня довжина — до коліна або по середину чашечки — може не відповідати пропорціям, тому не допускай незрозумілих прогалин між халявою та початком поясного виробу.

Українці й українки стежать за тенденціями моди, а також задають свої тренди. Раніше головна редакторка Elle Україна Софія Забуга розповіла про становлення української моди.

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