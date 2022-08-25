Ідеї осіннього манікюру: кольори та дизайни на будь-який смак з фото

Наближається осінь. Якщо у тебе виникло питання, який же манікюр зробити, щоб було гарно і сезонно, ми підготували для тебе топ-7 варіантів манікюру на осінь. Дивись та обирай найкращий.

Осінній манікюр — ідеї

Традиційно восени роблять манікюри коричневих, жовтих та темно-зелених відтінків — кольорів осені. Популярними завжди є червоний, чорний, френч та нюд.

Останнім часом найбільшого поширення набули патріотичні манікюри. Це виглядає дуже стильно.

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Кольорова гама осінньої палітри манікюру така:

Власний архів

Якщо ж тобі подобаються дизайни, є такі ідеї:

Нюдовий манікюр — ідеї

Далі класика — нюд. Йому віддають перевагу багато жінок. Адже він гарний, діловий та пасує під будь-який одяг.

Якщо записатися до салону поки не виходить, а покриття вже час оновити, ми разом з майстринею манікюру розповідали, як безпечно зняти гель-лак в домашніх умовах.

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