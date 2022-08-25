Ідеї осіннього манікюру: кольори та дизайни на будь-який смак з фото

Наближається осінь. Якщо у тебе виникло питання, який же манікюр зробити, щоб було гарно і сезонно, ми підготували для тебе топ-7 варіантів манікюру на осінь. Дивись та обирай найкращий.
Традиційно восени роблять манікюри коричневих, жовтих та темно-зелених відтінків — кольорів осені. Популярними завжди є червоний, чорний, френч та нюд.
Останнім часом найбільшого поширення набули патріотичні манікюри. Це виглядає дуже стильно.
Кольорова гама осінньої палітри манікюру така:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР• ПЕДИКЮР• БРОВИ• ОЛІМПІЙСЬКА ⭐️???????? (@star.bar.nails)
Публикация от МАНІКЮР• ПЕДИКЮР• БРОВИ• ОЛІМПІЙСЬКА ⭐️???????? (@star.bar.nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? (@k.a.r1n.a)
Публикация от ???????????????????? (@k.a.r1n.a)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр – Шулявка???????? (@baza_nails_studio)
Публикация от Манікюр – Шулявка???????? (@baza_nails_studio)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Курси манікюру та педикюру Львів???????? (@kotenko_school)
Публикация от Курси манікюру та педикюру Львів???????? (@kotenko_school)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Київ • Манікюр • Педикюр (@lovenails_ss35)
Публикация от Київ • Манікюр • Педикюр (@lovenails_ss35)
Якщо ж тобі подобаються дизайни, є такі ідеї:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ ОНЛАЙН???????? (@vakula_nails)
Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ ОНЛАЙН???????? (@vakula_nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Власова (@vlasova_inna1)
Публикация от Инна Власова (@vlasova_inna1)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр/педикюр Киев (@nailsbar.kiev)
Публикация от Маникюр/педикюр Киев (@nailsbar.kiev)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Далі класика — нюд. Йому віддають перевагу багато жінок. Адже він гарний, діловий та пасує під будь-який одяг.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Киев|Крещатик (@kaminskaya_nail)
Публикация от Маникюр Киев|Крещатик (@kaminskaya_nail)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр педикюр Осокорки Славутич (@lika__maksimovna)
Публикация от Маникюр педикюр Осокорки Славутич (@lika__maksimovna)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина (@mazyr_maryna_nails)
Публикация от Марина (@mazyr_maryna_nails)
Якщо записатися до салону поки не виходить, а покриття вже час оновити, ми разом з майстринею манікюру розповідали, як безпечно зняти гель-лак в домашніх умовах.
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