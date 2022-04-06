Не можеш сходити до майстра? Розповідаємо, як зняти гель-лак самостійно

Через війну ми втратили доступ до звичайних послуг.
Але ми маємо продовжувати жити далі попри те, що ворог намагається нас знищити. Хтось працює у своїй сфері й підтримує економіку, хтось волонтерить, всі ми віримо в ЗСУ і нашу перемогу.
Треба не забувати про себе і робити все, щоб бути ближчими до звичного життя. Наприклад, гігієна й елементарний манікюр. Скажімо, ти зробила до війни гель-лак і не маєш змоги відвідати майстра, бо це наразі небезпечно.
Ми разом зі спеціалісткою Кариною Килюшик розповідаємо, як безпечно зняти покриття в домашніх умовах.
Гель-лак — це кольоровий матеріал на гелевій основі, який твердне під впливом ультрафіолетового випромінювання.
Такі лаки діляться на класичні кольорові та з додаванням різних елементів декору: блискіток, шиммерів, магнітних частинок тощо.
Гель-лак тримається 13-15 днів. Більш якісні лаки тримаються і кілька тижнів.
На стійкість манікюру також впливають індивідуальна особливість нігтів, домашні роботи, якість виконання процедури.
Щоб безпечно для нігтів зняти покриття, дотримуйся таких порад.
У жодному разі не намагайся відірвати лак, інакше доведеться дуже довго відновлювати нігтьову пластину. Нігті псує не гель-лак, а неправильне поводження з ним.
У жодному разі не намагайся відірвати лак, інакше доведеться дуже довго відновлювати нігтьову пластину. Нігті псує не гель-лак, а неправильне поводження з ним.
Важливо: після процедури змасти нігті та кутикулу спеціальною олією та кремом для рук. Ми розповідали, як ще доглядати за руками.
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