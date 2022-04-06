Не можеш сходити до майстра? Розповідаємо, як зняти гель-лак самостійно

Через війну ми втратили доступ до звичайних послуг.

Але ми маємо продовжувати жити далі попри те, що ворог намагається нас знищити. Хтось працює у своїй сфері й підтримує економіку, хтось волонтерить, всі ми віримо в ЗСУ і нашу перемогу.

Треба не забувати про себе і робити все, щоб бути ближчими до звичного життя. Наприклад, гігієна й елементарний манікюр. Скажімо, ти зробила до війни гель-лак і не маєш змоги відвідати майстра, бо це наразі небезпечно.

Ми разом зі спеціалісткою Кариною Килюшик розповідаємо, як безпечно зняти покриття в домашніх умовах.

Що таке гель-лак

Гель-лак — це кольоровий матеріал на гелевій основі, який твердне під впливом ультрафіолетового випромінювання.

Такі лаки діляться на класичні кольорові та з додаванням різних елементів декору: блискіток, шиммерів, магнітних частинок тощо.

Гель-лак тримається 13-15 днів. Більш якісні лаки тримаються і кілька тижнів.

На стійкість манікюру також впливають індивідуальна особливість нігтів, домашні роботи, якість виконання процедури.

Що потрібно для зняття гель-лаку

рідина для зняття лаку;

ватні диски;

пилка для нігтів;

апельсинова паличка (за можливості);

харчова фольга.

Як правильно знімати гель-лак

Щоб безпечно для нігтів зняти покриття, дотримуйся таких порад.

Насамперед спробуй пилкою спиляти верхній шар покриття. Це потрібно для кращого проникнення рідини для зняття лаку. Наріж ватні диски під розмір нігтів. Вмочи нарізані клаптики в ацетон або іншу рідину для зняття лаку, наклади їх на нігті та обгорни фольгою. Витримай 15 хвилин та зніми фольгу. Акуратно починай зіскрібати апельсиновою паличкою частини покриття, які здулись. М’якою пилкою зніми залишки лаку та відполіруй нігті.

У жодному разі не намагайся відірвати лак, інакше доведеться дуже довго відновлювати нігтьову пластину. Нігті псує не гель-лак, а неправильне поводження з ним.

Важливо: після процедури змасти нігті та кутикулу спеціальною олією та кремом для рук. Ми розповідали, як ще доглядати за руками.

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