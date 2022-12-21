Коли раптово вимкнули світло: як висушити гель-лак без лампи

Часто бувають ситуації, коли поспішаєш, миєш голову, а під час сушіння вимикають світло. Це — неприємна історія, і треба швидко думати, що робити у такому випадку.

У хід іде все, що під рукою: газова плита, рушники тощо. Але що робити, коли ти нанесла гель-лак, а світло вимкнули? Лампу у такому разі використовувати не можна.

Як висушити гель-лак без лампи — читай у матеріалі.

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Щоб не допустити такої ситуації, можна заздалегідь замовити міні-лампу, яка працює від повербанку.

Вона коштує недорого, до того ж підключається за допомогою звичайної зарядки micro USB.

Сушить вона так само, як і звичайна лампа. Через свою компактність може поміститися у велику косметичку.

Як висушити гель-лак без лампи

Найголовніше у цій ситуації — зрозуміти, який вид лаку ти використовуєш. Існує два види найпопулярніших гелевих лаків: ті, які чутливі до УФ-променів, і ті, які байдужі до світла.

Якщо в тебе лак, який вимагає світла, то це проблема. Багато хто пише про те, що такий лак на нігтях можна висушити на сонці.

Досить піднести руки до світла (наприклад, вікна). Так потрібно стояти дуже довго, щоб покриття добре прикріпилося до нігтьової пластини.

Адже коли ти кладеш пальці під лампу, вона миттєво, за хвилину, висушує лак. Буває, що навіть пече сама пластина.

Тепер уяви, скільки часу знадобиться для того, щоб висушити манікюр під сонцем!

Відповідь очевидна. Саме тому краще таке покриття стерти і зробити манікюр тоді, коли увімкнуть світло.

Як висушити гель-лак без лампи продуктом без світлочутливості

Лаки, які байдужі до світла, — найкращий вибір у наш час. Якщо лампи немає під рукою, лак можна висушити такими способами:

опустити пальці у воду з льодом на 10–15 хв;

купити каталізатори для нігтів (спеціальний засіб для швидкого висихання лаку);

просушити холодним повітрям фена;

охолодити гель-лак у холодильнику перед нанесенням (перед манікюром на 20 хв — у холодильник);

сушити манікюрним вентилятором (до 10 хв).

Як висушити гель-лак без лампи

Для того, щоб зробити гарний манікюр гель-лаком без світла та лампи, тобі потрібно взяти:

не світлочутливий гель-лак;

каталізатор;

праймер;

полімер;

манікюрні інструменти: баф, пилочку, щипчики, олію для кутикули.

Як зробити манікюр гель-лаком без лампи:

Насамперед зроби собі гігієнічний манікюр за допомогою всіх перерахованих вище інструментів. Після цього нанеси на нігтьову пластину праймер і потім — гель-лак. Тонко нанеси полімер. Почекай 1-2 хв і покрий каталізатором (краплю засобу на ніготь). Висохнуть нігті за допомогою такого засобу лише за кілька хвилин!

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