Коли раптово вимкнули світло: як висушити гель-лак без лампи

Часто бувають ситуації, коли поспішаєш, миєш голову, а під час сушіння вимикають світло. Це — неприємна історія, і треба швидко думати, що робити у такому випадку.
У хід іде все, що під рукою: газова плита, рушники тощо. Але що робити, коли ти нанесла гель-лак, а світло вимкнули? Лампу у такому разі використовувати не можна.
Як висушити гель-лак без лампи — читай у матеріалі.
Щоб не допустити такої ситуації, можна заздалегідь замовити міні-лампу, яка працює від повербанку.
Вона коштує недорого, до того ж підключається за допомогою звичайної зарядки micro USB.
Вона коштує недорого, до того ж підключається за допомогою звичайної зарядки micro USB.
Сушить вона так само, як і звичайна лампа. Через свою компактність може поміститися у велику косметичку.
Найголовніше у цій ситуації — зрозуміти, який вид лаку ти використовуєш. Існує два види найпопулярніших гелевих лаків: ті, які чутливі до УФ-променів, і ті, які байдужі до світла.
Якщо в тебе лак, який вимагає світла, то це проблема. Багато хто пише про те, що такий лак на нігтях можна висушити на сонці.
Якщо в тебе лак, який вимагає світла, то це проблема. Багато хто пише про те, що такий лак на нігтях можна висушити на сонці.
Досить піднести руки до світла (наприклад, вікна). Так потрібно стояти дуже довго, щоб покриття добре прикріпилося до нігтьової пластини.
Фото – Unsplash
Адже коли ти кладеш пальці під лампу, вона миттєво, за хвилину, висушує лак. Буває, що навіть пече сама пластина.
Тепер уяви, скільки часу знадобиться для того, щоб висушити манікюр під сонцем!
Тепер уяви, скільки часу знадобиться для того, щоб висушити манікюр під сонцем!
Відповідь очевидна. Саме тому краще таке покриття стерти і зробити манікюр тоді, коли увімкнуть світло.
Лаки, які байдужі до світла, — найкращий вибір у наш час. Якщо лампи немає під рукою, лак можна висушити такими способами:
Для того, щоб зробити гарний манікюр гель-лаком без світла та лампи, тобі потрібно взяти:
Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.
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