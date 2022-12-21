Когда внезапно выключили свет: как высушить гель-лак без лампы

Часто бывают ситуации, когда спешишь, моешь голову, а когда переходишь к сушке — выключают свет. Это — неприятная история, и нужно быстро думать над тем, что же делать в таком случае.

В ход идет все, что под рукой: газовая плита, полотенца и т.д. Но что делать, когда ты нанесла гель-лак, а свет выключили? Лампу в таком случае использовать нельзя.

Как высушить гель-лак без лампы — читай в материале.

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Для того чтобы не допустить такой ситуации, можно заранее заказать мини-лампу, которая работает от павербанка.

Она стоит недорого, к тому же подключается с помощью обычной зарядки micro USB.

Сушит она по времени так же, как и обычная лампа. Из-за своей компактности может поместиться в большую косметичку.

Как высушить гель-лак без лампы

Самое главное в этой ситуации понять, какой вид лака ты используешь. Существует два вида самых популярных гелевых лаков: чувствительные к УФ-лучам и равнодушны к свету.

Если у тебя лак, который требует света, то это — проблема.

Многие пишут о том, что такой лак на ногтях можно высушить на солнце. Достаточно поднести руки к свету (например, к окну).

Таким образом, нужно стоять очень долго, чтобы покрытие хорошо прикрепилось к ногтевой пластине.

Ведь когда ты кладешь пальчики под лампу, она мгновенно, за минуту, высушивает лак. Бывает, что иногда даже печет сама пластина.

Теперь представь, сколько времени понадобится для того, чтобы высушить маникюр под солнцем! Ответ очевиден. Именно поэтому лучше такое покрытие стереть и сделать маникюр тогда, когда включат свет.

Как высушить гель-лак без лампы продуктом без светочувствительности

Лаки, которые равнодушны к свету, — лучший выбор в наше время. Если лампы нет под рукой, лак можно высушить следующими способами:

опустить пальчики в воду со льдом на 10–15 мин;

купить катализаторы для ногтей (специальное средство для быстрого высыхания лака);

просушить холодным воздухом фена;

охладить гель-лак в холодильнике перед нанесением (перед маникюром на 20 мин — в холодильник);

сушить маникюрным вентилятором (до 10 мин).

Как высушить гель-лак без лампы

Для того чтобы сделать хороший маникюр гель-лаком без света и лампы, тебе нужно взять:

не светочувствительный гель-лак;

катализатор;

праймер;

полимер;

маникюрные инструменты: баф, пилочку, щипчики, масло для кутикулы.

Как сделать маникюр гель-лаком без лампы:

В первую очередь сделай себе гигиенический маникюр с помощью всех вышеперечисленных инструментов. После этого нанеси на ногтевую пластину праймер и уже потом — гель-лак. Тонко нанеси полимер. Подожди 1-2 минуты и покрой катализатором (каплю средства на ноготь). Высохнут ногти с помощью такого средства всего за несколько минут!

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