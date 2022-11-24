Коли потрібно вибігати, але вимкнули світло: як висушити волосся без фена

Раніше, коли не було фену, дехто сушив волосся пилососом, вентилятором або від газової плити. Але це — дуже небезпечні способи сушіння.
Зараз, коли світло відключають досить часто, потрібно подумати про те, як правильно сушити волосся в домашніх умовах, коли немає електрики.
Розмахувати головою до втрати свідомості при цьому не потрібно. Читай, як висушити волосся без фена — у нашому матеріалі.
Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.
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