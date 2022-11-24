Коли потрібно вибігати, але вимкнули світло: як висушити волосся без фена

Раніше, коли не було фену, дехто сушив волосся пилососом, вентилятором або від газової плити. Але це — дуже небезпечні способи сушіння.

Зараз, коли світло відключають досить часто, потрібно подумати про те, як правильно сушити волосся в домашніх умовах, коли немає електрики.

Розмахувати головою до втрати свідомості при цьому не потрібно. Читай, як висушити волосся без фена — у нашому матеріалі.

Зараз також дивляться

Як висушити волосся без фена: спосіб з бігудями

Після того, як ти помила волосся, промокни їх рушником, нахиливши голову. Не підіймай голову, і розчеши їх улюбленим гребінцем. Підніми голову і ще раз розчеши локони. Після цього потрібно розділити пасмо розміром 5 см. Ближче до коріння помісти бігуді з липучкою і, не накручуючи волосся, закріпи бігуді затискачем. Відділи наступне пасмо і пророби те саме, обробивши таким способом всю голову. Бігуді потрібно залишити на півгодини. Після цього зніми й розправ їх за допомогою рук та збризкай лаком. Для того щоб зробити ще кращий об’єм, можна залишити бігуді на кілька годин.

Як висушити волосся без фена і при цьому випрямити

Помий голову, нахили й відіжми з них вологу. Візьми кондиціонер для випрямлення та нанеси на пасма. Ще раз витри волосся махровим рушником. Розчісуй 10 хвилин поспіль.

Як висушити волосся без фена і зробити укладку

Помий волосся і нанеси бальзам на кінчики. Нагрій рушник над плитою й оберни його навколо волосся (має вийти щось типу чалми). Розділи волосся проділом, розчеши пасма і закрути так, щоб вийшло дві гульки. Ще раз погрій рушник і зав’яжи його поверх гульок. Потримай його на голові 5-10 хв, зніми та розпусти волосся. Розправ локони руками й збризкай лаком.

Як висушити волосся без фена чоловікові

Помий голову і на вологе волосся нанеси мус для укладки;

Розчеши волосся і закутай у теплий рушник на 5 хв;

Ще раз розчеши волосся;

Через 5-10 хвилин воно буде сухим і гладким.

Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.