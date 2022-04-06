Здоровье и красота

Не можешь сходить к мастеру? Рассказываем, как снять гель-лак самостоятельно

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 06 апреля 2022, 13:00
Як зняти гель лак вдома самостійно
Фото: Pexels

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