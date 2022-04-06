Не можешь сходить к мастеру? Рассказываем, как снять гель-лак самостоятельно

Мы должны продолжать жить дальше, несмотря на то, что враг пытается уничтожить нас.

Кто-то работает в своей сфере и поддерживает экономику, кто-то волонтерит, все мы верим в ВСУ и нашу победу.

Нужно не забывать о себе и делать все, чтобы быть ближе к привычной жизни. К примеру, гигиена и элементарный маникюр. Скажем, ты сделала до войны гель-лак и не можешь посетить мастера или это опасно.

Мы вместе со специалисткой Кариной Килюшик рассказываем, как безопасно снять покрытие в домашних условиях.

Что такое гель-лак

Гель-лак — это цветной материал на гелевой основе, который затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения.

Такие лаки делятся на классические цветные и с добавлением различных элементов декора: блесток, шиммеров, магнитных частиц и т.д.

Гель-лак должен держаться 13-15 дней. Но более качественные лаки держатся и несколько недель.

На устойчивость маникюра также влияют индивидуальные особенности ногтей, домашние работы, качество выполнения процедуры.

Что нужно для снятия гель лака

жидкость для снятия лака;

ватные диски;

пилочка для ногтей;

апельсиновая палочка (по возможности);

пищевая фольга.

Как правильно снимать гель-лак

Чтобы безопасно для ногтей снять покрытие, следуй таким советам.

В первую очередь попробуй пилочкой спилить верхний слой покрытия. Это необходимо для лучшего проникания жидкости для снятия лака. Нарежь ватные диски под размер ногтей. Мокни нарезанные кусочки в ацетон или другую жидкость для снятия лака, наложи их на ногти и оберни фольгой. Выдержи 15 минут и сними фольгу. Аккуратно начинай соскребать апельсиновой палочкой вздувшиеся части покрытия. Мягкой пилочкой сними остатки лака и отполируй ногти.

Ни в коем случае не пытайся оторвать лак, иначе придется очень долго восстанавливать ногтевую пластину. Ногти портит не гель-лак, а неправильное обращение с ним.

Важно: после процедуры смажь ногти и кутикулу специальным маслом и кремом для рук. Мы рассказывали, как еще ухаживать за руками.

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