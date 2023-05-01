Для легкого об’єму та чарівної грайливості пасм: топ-5 стрижок на середнє волосся

Внутрішні зміни частенько хочеться підкреслити зовнішнім виглядом. Хтось змінює стиль та купує нові речі, а дехто вирішує питання більш радикально, змінюючи зачіску.

Але так не хочеться довго відрощувати волосся чи навпаки дуже коротко підстригатись! Тоді яку зачіску зробити на середню довжину волосся?

Можна поринути у довгі пошуки соцмережами, дивитись фото світових зірок, але деякі ультрамодні варіанти часом можуть розчарувати. Тому найкращим рішенням стане вибір однієї з класичних форм, що допоможе зробити твою зачіску цікавішою.

Каре на середнє волосся

Скільки жартів існує про каре, але насправді це дуже зручна та стильна зачіска, навіть якщо тобі не довелось розійтися з хлопцем, щоб зробити її.

До того ж, щоб зробити каре, не обов’язково діяти радикально — зачіска підходить і для середнього волосся. Крім того, така стрижка значно полегшить життя заклопотаним пані, які поспішають працювати, волонтерити, воювати, рятувати світ чи все й одразу.

Подовжений боб на середнє волосся

Ще однією класичною, а від того не менш стильною є стрижка на середнє волосся у вигляді подовженого боба. Вона має витончений силует та водночас створює враження, ніби волосся стало трохи коротшим.

Боб дуже схожий на каре, але має одну відмінність — довжина волосся на потилиці менша, ніж біля скронь. Це допоможе легко та без зайвих турбот зібрати волосся у хвостик та, наприклад, піти на заняття улюбленою йогою.

Каскад на середнє волосся

Іноді думаєш, що наче й хотіла б мати коротку зачіску, але волосся не має достатнього об’єму для цього. Тому можна зберегти золоту середину та зробити зачіску каскад на середню довжину.

Крім того, вона дозволить прибрати зайві посічені пасма та створити бажаний об’єм.

Шеггі на середнє волосся

Одна з найбільш неочікуваних, але досить модних зачісок у 2023 році. Вона дуже нагадує химерний Маллет, однак не має обмежень у типажі.

Так волосся у стилі далеких 70-х плавно вплітається у зміст 21-го століття. А зачіска набуває чарівного почуття легкості, об’єму та освіжаючої безтурботності. Хоч десь вона має бути?

Драбинка на середнє волосся

Коли сумуєш, іноді дуже хочеться переглянути старий улюблений серіал, як-от Друзі. Ох, яка ж там неймовірна зачіска у Дженніфер Еністон!

Тож чому б не зробити таку саму й собі? Крім того, та сама драбинка на середнє волосся виглядає нині як ніколи актуально.



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