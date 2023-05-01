Здоров'я та краса

Для легкого об’єму та чарівної грайливості пасм: топ-5 стрижок на середнє волосся

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Травня 2023, 21:15
Зачіски на середнє волосся
Фото: Pexels

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