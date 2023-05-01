Здоровье и красота

Для легкого объема и волшебной игривости прядей: топ-5 стрижек на средние волосы

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 мая 2023, 21:15
Зачіски на середнє волосся
Фото: Pexels

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