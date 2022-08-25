Идеи осеннего маникюра: цвета и дизайны на любой вкус с фото

Приближается осень. Если у тебя возник вопрос, какой же маникюр сделать, чтобы было красиво и соответствовало сезону, мы подготовили для тебя топ-7 вариантов маникюра на осень. Смотри и выбирай лучший.

Осенний маникюр — идеи

Традиционно осенью делают маникюры коричневых, желтых и темно-зеленых оттенков — цветов осени. Популярны всегда красный, черный, френч и нюд.

В последнее время наибольшее распространение получили патриотические маникюры. Это смотрится очень стильно.

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Цветовая гамма осенней палитры маникюра следующая:

Собственный архив

Если тебе нравятся дизайны, есть еще идеи:

Нюдовый маникюр — идеи

Далее классика — нюд. Его предпочитают многие женщины. Он красивый, деловой и подходит под любую одежду.

Если записаться в салон пока не получается, а покрытие уже отросло, мы вместе с мастером маникюра рассказывали, как безопасно снять гель-лак в домашних условиях.

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