Идеи осеннего маникюра: цвета и дизайны на любой вкус с фото

Приближается осень. Если у тебя возник вопрос, какой же маникюр сделать, чтобы было красиво и соответствовало сезону, мы подготовили для тебя топ-7 вариантов маникюра на осень. Смотри и выбирай лучший.
Традиционно осенью делают маникюры коричневых, желтых и темно-зеленых оттенков — цветов осени. Популярны всегда красный, черный, френч и нюд.
В последнее время наибольшее распространение получили патриотические маникюры. Это смотрится очень стильно.
Цветовая гамма осенней палитры маникюра следующая:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР• ПЕДИКЮР• БРОВИ• ОЛІМПІЙСЬКА ⭐️???????? (@star.bar.nails)
Публикация от МАНІКЮР• ПЕДИКЮР• БРОВИ• ОЛІМПІЙСЬКА ⭐️???????? (@star.bar.nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? (@k.a.r1n.a)
Публикация от ???????????????????? (@k.a.r1n.a)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр — Шулявка???????? (@baza_nails_studio)
Публикация от Манікюр — Шулявка???????? (@baza_nails_studio)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Курси манікюру та педикюру Львів???????? (@kotenko_school)
Публикация от Курси манікюру та педикюру Львів???????? (@kotenko_school)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Київ • Манікюр • Педикюр (@lovenails_ss35)
Публикация от Київ • Манікюр • Педикюр (@lovenails_ss35)
Если тебе нравятся дизайны, есть еще идеи:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ ОНЛАЙН???????? (@vakula_nails)
Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ ОНЛАЙН???????? (@vakula_nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Власова (@vlasova_inna1)
Публикация от Инна Власова (@vlasova_inna1)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр/педикюр Киев (@nailsbar.kiev)
Публикация от Маникюр/педикюр Киев (@nailsbar.kiev)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Далее классика — нюд. Его предпочитают многие женщины. Он красивый, деловой и подходит под любую одежду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Киев|Крещатик (@kaminskaya_nail)
Публикация от Маникюр Киев|Крещатик (@kaminskaya_nail)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр педикюр Осокорки Славутич (@lika__maksimovna)
Публикация от Маникюр педикюр Осокорки Славутич (@lika__maksimovna)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина (@mazyr_maryna_nails)
Публикация от Марина (@mazyr_maryna_nails)
Если записаться в салон пока не получается, а покрытие уже отросло, мы вместе с мастером маникюра рассказывали, как безопасно снять гель-лак в домашних условиях.
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