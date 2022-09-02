Тоненькая подошва или массивная танкетка, а может ковбойки? Модная обувь этой осенью

Пора менять летнюю одежду на осеннюю, поэтому самое время подготовить новый гардероб. Но уделять внимание нужно не только одежде, но и обуви. Ведь наши ножки должны быть в тепле, удобстве и красоте.

Персональный стилист Анна Ткаченко рассказала Фактам ICTV, какая обувь будет модной осенью 2022 и с чем ее носить.

Ты не поверишь, но в моду возвращаются балетки! Да, те туфельки на тоненькой подошве.

Анна советует обратить внимание на обувь с квадратным носком и модель Мэри Джейн с пряжкой.

А если тебе по душе более спортивный стиль, то не забудь приобрести на осень новую пару кроссовок. Стилистка советует комбинировать их не только с джогерами и худи, но и с платьями и классическими костюмами. Может быть необычно, но сейчас приобретают популярность именно такие тенденции.

Не только форма и модель обуви важны, но и цвет! Стилистка говорит, что безумную популярность приобретает металлик. Кстати, касается он не только обуви.

Такие вещи станут интересным акцентом в образе и придадут ему нарядности благодаря своему блеску, — добавила Анна.

Обувь на платформе тоже в моде этой осенью. Такая тенденция не перестает быть популярной еще со времен модной лихорадки по массивным туфелькам в стиле куклы Bratz. Такая обувь имеет не только модный вид, но и преимущество — добавляет несколько сантиметров к росту.

Анна советует присмотреться к ботфортам-чулкам со скошенным каблуком и квадратным носком. Наиболее выигрышно они выглядят в сочетании с длиной мини.

Также в моде этой осенью будут ковбойки. Эта обувь в фаворитах женщин уже не первый сезон.

Главная фишка — выбрать пару, которая не будет сильно облегать ногу. Тогда будет эффект карандаша в стакане — ножки кажутся тонкими и хрупкими, — отмечает стилистка.

Анна советует не забывать про жокейки или сапоги-трубы на каблуке. Они хорошо подходят к леггинсам, скини-джинсам, шортам и юбкам. Но для двух последних важна длина.

С мини можно поиграть, добавив игривые гетры, а в миди выстроить правильный силуэт, поскольку сапог будет прятаться за длину.

Средняя длина — до колена или по середину чашечки — может не соответствовать пропорциям, поэтому не допускай непонятных пробелов между голенищами и началом поясного изделия.

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