Тоненькая подошва или массивная танкетка, а может ковбойки? Модная обувь этой осенью

Пора менять летнюю одежду на осеннюю, поэтому самое время подготовить новый гардероб. Но уделять внимание нужно не только одежде, но и обуви. Ведь наши ножки должны быть в тепле, удобстве и красоте.
Персональный стилист Анна Ткаченко рассказала Фактам ICTV, какая обувь будет модной осенью 2022 и с чем ее носить.
Ты не поверишь, но в моду возвращаются балетки! Да, те туфельки на тоненькой подошве.
Анна советует обратить внимание на обувь с квадратным носком и модель Мэри Джейн с пряжкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASTIA POBEREZHNA (@nastiapoberezhna)
Публикация от NASTIA POBEREZHNA (@nastiapoberezhna)
А если тебе по душе более спортивный стиль, то не забудь приобрести на осень новую пару кроссовок. Стилистка советует комбинировать их не только с джогерами и худи, но и с платьями и классическими костюмами. Может быть необычно, но сейчас приобретают популярность именно такие тенденции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от [fashion influencer] ???????? (@burlakanastya)
Публикация от [fashion influencer] ???????? (@burlakanastya)
Не только форма и модель обуви важны, но и цвет! Стилистка говорит, что безумную популярность приобретает металлик. Кстати, касается он не только обуви.
Такие вещи станут интересным акцентом в образе и придадут ему нарядности благодаря своему блеску, — добавила Анна.
Такие вещи станут интересным акцентом в образе и придадут ему нарядности благодаря своему блеску, — добавила Анна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OLYA GALUSHKA. STYLIST. UKRAINE. (@by.galushka)
Публикация от OLYA GALUSHKA. STYLIST. UKRAINE. (@by.galushka)
Обувь на платформе тоже в моде этой осенью. Такая тенденция не перестает быть популярной еще со времен модной лихорадки по массивным туфелькам в стиле куклы Bratz. Такая обувь имеет не только модный вид, но и преимущество — добавляет несколько сантиметров к росту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fashion/Мода/Стиль???????? (@julia_stylelover)
Публикация от Fashion/Мода/Стиль???????? (@julia_stylelover)
Анна советует присмотреться к ботфортам-чулкам со скошенным каблуком и квадратным носком. Наиболее выигрышно они выглядят в сочетании с длиной мини.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STYLIST & FASHION MANIAC (@vladislava.r)
Публикация от STYLIST & FASHION MANIAC (@vladislava.r)
Также в моде этой осенью будут ковбойки. Эта обувь в фаворитах женщин уже не первый сезон.
Главная фишка — выбрать пару, которая не будет сильно облегать ногу. Тогда будет эффект карандаша в стакане — ножки кажутся тонкими и хрупкими, — отмечает стилистка.
Главная фишка — выбрать пару, которая не будет сильно облегать ногу. Тогда будет эффект карандаша в стакане — ножки кажутся тонкими и хрупкими, — отмечает стилистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Averkova ???????? (@anaverkova)
Публикация от Anastasiya Averkova ???????? (@anaverkova)
Анна советует не забывать про жокейки или сапоги-трубы на каблуке. Они хорошо подходят к леггинсам, скини-джинсам, шортам и юбкам. Но для двух последних важна длина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)
Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)
С мини можно поиграть, добавив игривые гетры, а в миди выстроить правильный силуэт, поскольку сапог будет прятаться за длину.
Средняя длина — до колена или по середину чашечки — может не соответствовать пропорциям, поэтому не допускай непонятных пробелов между голенищами и началом поясного изделия.
Украинцы и украинки следят за тенденциями моды, а также задают тренды. Ранее главный редактор Elle Украина София Забуга рассказала о становлении украинской моды.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!