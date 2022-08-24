О становлении украинской моды за время независимости и о будущем фэшн-индустрии — большое интервью с Софией Забугой

Мода — это гораздо глубже, чем просто тренды и красивые образы. Это еще и способ показать образ жизни индивидуума и целой нации, а также инструмент, с помощью которого пишется история.

История современной украинской моды очень насыщена. После падения железного занавеса в 1991 году, наши дизайнеры быстро избавились от затхлого запаха советских рынков и не без труда завоевали себе место под солнцем на уровне с мировыми гигантами фэшн-индустрии.

Главный редактор издания ELLE Украина София Забуга, профессионально занимающаяся фэшн-журналистикой с 1997 года, рассказала, как менялась украинская модная отрасль за время независимости, а также что происходит с ней сейчас.

— Если говорить об уличной моде 1990-х, то это, безусловно, джинсы, малиновые пиджаки и турецкие свитера. А какой осталась в вашей памяти мода глянца тех времен?

— Для меня первое серьезное знакомство с профессиональной глянцевой модой состоялось в 1997 году, когда я присоединилась к съемочной группе Телевизионного центра моды во главе с Викторией Андриевской. Впоследствии — к программе Fashion Time.

Это были первые командировки в Париж, первые показы кутюр, которые мы снимали в июле 1997 года. Скажу прямо, это стало переломным моментом, потому что до этого мое знакомство с модой было очень опосредованным.

Я была рядовой гражданкой, которая имела определенное представление о том, как создается мода, но не интересовалась ею.

Съемки на показах в Париже дали уникальную возможность своими глазами наблюдать, как устроена модная индустрия во Франции, как рождаются тренды.

Также 1997 год — это время, когда я начала формировать свою домашнюю библиотеку. В Украине тогда, к сожалению, не было возможности покупать литературу, связанную с индустрией моды. И поэтому я привозила из-за границы книги и альбомы либо на английском, либо на французском языке.

— А если сравнивать украинские и, например, французские глянцевые журналы, то в чем была разница?

— В 90-х годах выходил журнал Ева. Это был локальный журнал, посвященный лайфстайлу и украинской модной индустрии. Главный редактор издания Сергей Фащук был очень прогрессивным, потому что для него ориентирами были лучшие издания авангардной журналистики — британские Arena и The Face.

Поэтому украинский глянец в формате журнала Ева стал авангардом, который уже на тот момент был очень современным образцом.

— Многие эксперты моды называют 90-е временем полета фантазии и свободы. В чем проявлялся украинский авангардизм? Какие стили, направления были изобретены в то время?

— 90-е — действительно эпоха открытий в украинской моде. Это время, когда появились первые модельные агентства: Линия 12 и L-models. Это годы, когда впервые появился фестиваль Alta Moda, во многом ставший выдающимся для украинской индустрии.

Именно благодаря ему сегодня украинскую моду 90-х в первую очередь ассоциируют с авангардом. По моему мнению, тогда дизайнеры делали коллекции, которые не имеют ничего общего с теми, к которым мы привыкли сегодня.

Они были очень авангардные, смелые, перегруженые смыслами и сложными месседжами для рядового зрителя, который не был готов за ними наблюдать.

Эти коллекции были рассчитаны прежде всего на вау-эффект, чтобы произвести впечатление на зрителя.

В первой половине — середине 1990-х были коллекции, во многом тяготевшие к арт-перформансам. Люди, наблюдавшие за показами, не ставили своей целью имплементировать в гардероб такие вещи on a daily basis (на ежедневной основе — ред.). Это было искусство.

Однако с началом сезонов моды в Украине наступает другой период. Ukrainian Fashion Week был сделан для того, чтобы каким-то образом ввести моду в определенные рамки по законам жанра, которые были похожи на мировые недели моды.

С того времени украинская мода начала становиться на коммерческие рельсы, а коллекции были уже более ориентированы на потребителя. В конце 90-х мода постепенно приближается к той фэшн-индустрии, которую мы с вами сегодня наблюдаем.

— Какие дизайнеры были светочами украинской моды в 90-х?

— Михаил Воронин — это человек, который создал огромную империю по пошиву отличных мужских костюмов. Его называют украинским Армани.

Это также супруги Симоновы. И хотя за дизайн формально отвечала жена Ольга, именно господин Симонов был промоутером бренда, сделал возможным первый показ в Париже, устраивал громкие шоу и т.д.

Сергей Бызов, Виктор Анисимов, Алексей Залевский — не все эти имена можно найти в Google, потому что 90-е — это период, когда в Украине еще интернета как такового не было. Он начал появляться понемногу во второй половине десятилетия.

— По словам историка моды Зои Звиняцковской, 90-е годы — это период катаклизмов в Украине. Поэтому и моду определяли мужчины. Можно ли сказать, что во время полномасштабной войны мужской моды будет снова больше?

— По-моему, сейчас существует все же женское преимущество, близкое к паритету, потому что есть и мужские дизайнеры.

Не думаю, что катаклизмы являются рычагами, которые определяют, будет ли мода больше женской или мужской. Главное — это качество, которое сейчас предлагают дизайнеры.

Для меня как для профильного специалиста фэшн-индустрии очень важно, что сегодня украинские дизайнеры равные среди равных. Они конкурентоспособны на мировой арене.

Когда рядовой клиент заходит на сайт, а ему наряду с Celine, Jacquemus выпадают предложения украинских брендов Руслан Багинский или Катя Сильченко, это крутая история.

Клиент не смотрит, где сделан бренд. Он выбирает качество.

У украинских дизайнеров больше нет ауры Восточной Европы. Она нам очень мешала в конце 90-х — начале нулевых, когда наши дизайнеры только начинали делать первые шаги, знакомясь с западной индустрией.

Я очень хорошо это помню, потому что работала журналистом. Когда я подходила интервьюировать дизайнеров и представлялась, откуда я, мне приходилось объяснять, что такое Украина и где она находится.

Этот момент уже преодолен. Сейчас покупают украинские бренды за качество, и оно не хуже лучших аналогов мировой индустрии.

Кроме того, наши дизайнеры научились выстраивать коммуникацию с западными клиентами и изучили правила игры. Потому что сначала все делалось наугад. Не было опыта.

Я хочу вспомнить господина Багинского, который за пять лет построил бизнес с нуля без инвестиций. Это на сегодня прекрасный пример для дизайнеров, которые только собираются строить свою карьеру.

— В 90-е многие украинки шили одежду для себя и родных самостоятельно. И это было дешевле, чем купить вещь в магазине. Сейчас все наоборот. Когда и почему произошел этот перелом?

— Это произошло благодаря дизайнерским студиям, которые работают с учетом системы логистики закупки тканей, материалов и т.д. Сейчас принято покупать одежду на онлайн-платформах или в магазинах, а не ателье.

Студии работают по другому принципу. Поэтому и изменилась ценовая составляющая.

— Какие главные тренды были в нулевых? Как можно охарактеризовать этот период?

— Нулевые — времена, когда в Украине начал появляться первый глянец, в частности издания ELLE и L’Officiel. Моя карьера как фэшн-журналиста начиналась в L’Officiel.

Эти издания стали во многом определять фэшн-политику в Украине. Они задавали планку и показывали, каким образом должна выглядеть мода.

Украинские дизайнеры в то время очень быстро учились. Те, кто делал себе карьеру в конце 90-х — начале нулевых, имели гораздо более долгий путь к успеху, чем дизайнеры, которые начали работать в 2010-е годы.

Так произошло потому, что коммуникация, в частности с западным миром, стала проще, открылся доступ к информации.

Что касается трендов, то нулевые — это время, когда украинский клиент уже начал ориентироваться на моду, однако к отечественной относился с осторожностью. В тот момент уже работала Helen Marlen Group, открылся первый бутик Yves Saint Laurent.

Был культ киевских бутиков, предлагавших клиентам западные коллекции. Поэтому столичная элита сформировала сообщество, которое ходило на закрытые мероприятия и дружило с владельцами фэшн-империй.

Но в 2005-2010 годах случился постепенный перелом, когда украинская мода стала примерно в один уровень с западными коллекциями. Одевать украинских дизайнеров стало также престижно, как и Louis Vuitton.

Это произошло во многом благодаря UFW, поскольку западные журналисты и байеры начали приезжать в Киев и писать об украинских дизайнерах в уважаемых мировых фэшн-изданиях.

Если в нулевые украинская мода лишь проталкивала себе локтями место под солнцем, то в десятые она уже стала конкурентоспособной и престижной прежде всего для самих украинцев.

— Повлияли ли революции в Украине на моду?

— То, как дизайнеры реагировали на драматические события, свидетелями которых мы стали в 2004, 2013-2014 годах, и то, как они реагируют на вызовы времени сейчас, во многом отличается.

Сегодня они делают все филигранно. С одной стороны, они создают коллекции, которые привлекают внимание к Украине, но с другой стороны — они привлекательны для западных клиентов.

Их покупают не потому, что хотят как-то поддержать Украину, а потому что этот продукт выглядит достойно. Но в то же время у него есть определенная цель — часть средств перечисляется в поддержку гуманитарных инициатив, на помощь ВСУ и т.д.

То есть это удачное сочетание коммерческой составляющей и смысла. В 2013-2014 годах дизайнерские коллекции имели несколько иное значение.

Они преследовали цель просто показать протест против несправедливости. Однако дизайнеры хотели прежде всего привлечь внимание к моменту, а уже потом думали о клиенте. А сейчас, кроме привлечения внимания, украинские творцы дают людям качественный продукт.

— В десятые годы в Украине начались космополитические движения и желание не отличаться от других стран. В то же время, война в Украине заставила нас больше ценить родное. Как эти две противоположные тенденции уживались в обществе?

— Как я уже говорила, 2005-2010 годы — это переломный период, когда украинская мода завоевала себе статус быть не менее престижной, чем западные аналоги.

Для меня проблема становления украинских брендов перестала существовать. Космополитизм этому никак не помешал.

— С началом полномасштабной войны многие мировые звезды стали поддерживать украинское, одевая нашу одежду. Однако многие критикуют их за попытку поймать хайп на теме российского вторжения. Что вы думаете по этому поводу?

— Если звезда сегодня выбирает платье от украинского дизайнера, то неважно, чем она руководствуется: установками агента, желанием поймать хайп или просто потому, что ей нравится эта одежда. По-моему, главное — результат.

Однако если мы говорим, например, о Руслане Багинском, то я уверена на 100%, что это люди, которые уже хорошо знают его продукт.

Они охотятся за этим брендом и ждут премьеры коллекции. То есть, у украинских дизайнеров действительно есть широкая лояльная аудитория.

— Каким вы видите будущее украинской моды?

— Будущее я вижу очень оптимистичным. Сегодня есть возможность за относительно короткие сроки построить модель бизнеса, которая будет очень удачно функционировать по всем правилам фэшн-индустрии.

Я вижу дизайнерский бум украинской моды, начавшийся несколько лет назад. Украину сегодня поддерживают в мире, и это также должно помочь нашим дизайнерам и в целом стартапам иметь возможность коммерчески самореализоваться.

Украинский культурный продукт — мода, музыка, искусство — не стыдно представить на экспорт в лучших смыслах этого слова.

— В чем сила украинцев?

— В смелости. Это осознание того, как закаляется сейчас украинская нация.

Главное фото: Андрей Давыдовский, Валентина Бойко.

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