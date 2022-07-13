Украина — это уже мировой тренд и бренд! Как война изменила ход развития моды

Дом моды Gucci презентовал новую коллекцию платьев, очень похожих на вышиванки. Их создала украинская дизайнер Вита Кин.

Эксперт Зоя Звиняцковская рассказала, как мир высокой моды относится к украинским дизайнерам.

Украина не в первый раз появляется на мировых подиумах. И это, естественно, совпадает с политическими событиями в стране. Например, был очень большой всплеск после 2013–2014 годов, — говорит фэшн-специалист.

Однако стоит помнить, что не каждое вышитое платье является украинским. Ведь эта традиционная одежда присуща многим народам, в том числе румынам, белорусам и т.д.

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Понятно, что сейчас именно Украина на слуху во всем мире, поэтому мода тоже пытается быть в тренде. Мировые бренды хотят сотрудничать с украинскими дизайнерами.

Например, дом Dior пригласил украинскую художницу Елену Трощинскую, чтобы она разработала панно, ставшее фоном для дефиле коллекции Dior от кутюр. Это почетно и красиво.

Но, на мой взгляд, они использовали Украину очень формально, больше чтобы привлечь внимание к своему показу, чем пропагандировать украинские модные или этнические мотивы, — рассказывает Звиняцковская.

Она убеждает, что именно украинским дизайнерам нужно продвигать нашу моду в мире, а не ждать, пока это сделают зарубежные бренды.

Это важно, ведь мода каждой страны представляет это государство и Украине есть что рассказать международному сообществу.

Украина — страна свободных людей, борющихся за свою свободу. И в этом смысле Украина — это уже мировой тренд и бренд, — отмечает эксперт.

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