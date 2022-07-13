Lifestyle

Украина — это уже мировой тренд и бренд! Как война изменила ход развития моды

Елена Яковлева, редактор сайта 13 июля 2022, 17:00
Мода на українське - як українське стало трендом у світі

Больше видео
0:03:23
Перископи для ЗСУ
Перископы на 3D принтерах для передовой – ноу-хау от украинских изобретателей
0:03:04
Як перевірятимуть українські курорти
Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты
Богдан Колмаков і Андрій Ковальський
Нация победителей: украинец получил уникальную награду на Всемирных играх-2022
0:04:15
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приехал в Ирпень: Эктор Хименес Браво устроил соревнования в Железном городке
Смотреть больше

Последние видео
Обстріли Запорізької області 13.07.2022 - що відомо про вибухи

Громкие взрывы в Запорожье: оккупанты попали в предприятие — что известно
Мода на українське - як українське стало трендом у світі
Украина — это уже мировой тренд и бренд! Как война изменила ход развития моды
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
Війни та воєнні конфлікти за участі Росії після Другої Світової війни
Никогда? Снова! Войны и военные конфликты с участием России после Второй мировой
0:06:18
Північний потік на ремонті
Северный поток на ремонте или прямой шантаж? Рассказываем, прекратит ли Россия поставлять газ в Европу
0:03:54
Чорний лютий
13-летний украинец создает уникальные мультфильмы и побеждает на международных конкурсах
0:03:52
Ситуація в Донецькій області 13.07.2022
Цели россиян — детские сады, жилые дома и амбулатории. Как живет свободный Донбасс под натиском оккупантов
0:06:29
Ситуація в Херсонській області 13.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Одно за другим освобождают села в Херсонской области: как проходит контрнаступление украинской армии в регионе
Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії
Что такое неонацизм и какие его черты присутствуют в современной России
0:03:23
Перископи для ЗСУ
Перископы на 3D принтерах для передовой – ноу-хау от украинских изобретателей
Больше видео
Обстріли Запорізької області 13.07.2022 - що відомо про вибухи
Читать дальше
Громкие взрывы в Запорожье: оккупанты попали в предприятие — что известно
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Читать дальше
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь