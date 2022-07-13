Україна — це вже світовий тренд та бренд! Як війна змінила хід розвитку моди

Дім моди Gucci презентував нову колекцію суконь, які дуже схожі на вишиванки. Їх створила українська дизайнерка Віта Кін.

Експертка Зоя Звиняцківська розповіла, як світ високої моди ставиться до українських дизайнерів.

Україна не вперше з’являється на світових подіумах. І це природно збігається з політичними подіями в країні. Наприклад, був дуже великий сплеск після 2013–2014 років, — каже фешн-фахівчиня.

Проте варто пам’ятати, що не кожна вишита сукня є українською. Адже цей традиційний одяг притаманний багатьом народам, зокрема румунам, білорусам тощо.

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Та зрозуміло, що зараз саме Україна на слуху у всьому світі, тому мода теж намагається бути в тренді. Світові бренди хочуть співпрацювати з українськими дизайнерами.

Наприклад, будинок Dior запросив українську художницю Олену Трощинську, щоб вона розробила панно, яке стало тлом для дефіле колекції Dior от кутюр. Це почесно і прекрасно.

Але, на мій погляд, вони використали Україну дуже формально, більше щоб привернути увагу до свого показу, аніж пропагувати українські модні або етнічні мотиви, — розповідає Звиняцківська.

Вона переконує, що саме українським дизайнерам потрібно просувати нашу моду у світі, а не чекати, доки це зроблять закордонні бренди.

Це важливо, адже мода кожної країни презентує цю державу й Україні є що розповісти міжнародній спільноті.

Україна — країна вільних людей, які виборюють свою свободу. І в цьому сенсі Україна — це вже світовий тренд та бренд, — зазначає експертка.

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