Будет стильно и комфортно! Как правильно подобрать классические мужские туфли

По обуви часто определяют статус мужчины, поэтому можно рассматривать брендовые мужские туфли как инвестицию в себя. В идеале в гардеробе желательно иметь несколько пар:

повседневные;

для торжественных случаев;

для разных сезонов.

Поскольку эта обувь должна идеально подходить по ноге, нужно знать основные принципы правильной посадки.

Как должны сидеть на ноге мужские туфли

При выборе обуви нужно учитывать ее дизайн и характеристики. Это поможет безошибочно купить туфли мужские в классическом стиле. Существует несколько разновидностей мужских туфель:

броги;

оксфорды;

лоферы;

дерби;

монки.

Задник правильно подобранных туфель должен плотно прилегать к пятке. Возможность свободного движения пятки — верный путь к мозолям.

Увеличить степень фиксации стопы еще можно в оксфордах и брогах за счет шнуровки. Но для лоферов и других видов обуви без шнурков — это серьезная проблема. Поэтому нужно сразу выбирать мужские туфли с плотным облеганием.

Хорошо сидящие изделия также плотно должны прилегать по бокам. Размер самого широкого места должен совпадать с тем же параметром стопы.

В подъеме мужские туфли тоже должны плотно прилегать к ноге, но не давить. Удобнее всего определять оптимальный подъем в моделях со шнурками. Если боковые части топорщатся, а расстояние между ними больше 1,5–2 см, значит, обувь слишком мала в подъеме. А если боковины плотно прилегают друг к другу, то наоборот, слишком велика.

Зато спереди некоторая свобода необходима, особенно в моделях с узким вытянутым носком. Важно не переборщить с зазором, он допустим в пределах 1–3 см. Критерий правильного выбора — возможность свободно шевелить пальцами ног.

Как определить нужный размер и полноту

Даже у одного производителя мужские туфли разных моделей могут немного отличаться по длине и полноте. Это зависит от колодки, материала и дизайна.

Также при примерке обуви нужно учитывать время суток и температуру воздуха.

К вечеру и в жару ноги обычно устают и отекают, немного увеличиваясь в размере.

Поэтому снимать мерки лучше во второй половине дня.

Поставить ногу в носке на лист бумаги и обвести карандашом. Определить длину от крайней точки пальцев до крайней точки пятки. Прибавить 1–1,5 см к длине. Измерить стопу в самой широкой части.

Замеры желательно повторять при покупке каждой новой пары обуви и сопоставлять с размерной сеткой бренда и конкретной модели.

Даже если туфли сидят хорошо, желательно предварительно разносить их в домашних условиях. Для этого нужно надеть с обувью носки, толще обычных, и 1-1,5 часа походить в них. Такая несложная процедура даст возможность в дальнейшем носить туфли с комфортом и удовольствием даже длительное время.

Туфли — хорошее украшение гардероба, но не его основа. Ранее мы рассказывали о базовом мужском гардеробе на осень 2022 года.

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