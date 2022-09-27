Будет стильно и комфортно! Как правильно подобрать классические мужские туфли

По обуви часто определяют статус мужчины, поэтому можно рассматривать брендовые мужские туфли как инвестицию в себя. В идеале в гардеробе желательно иметь несколько пар:
Поскольку эта обувь должна идеально подходить по ноге, нужно знать основные принципы правильной посадки.
При выборе обуви нужно учитывать ее дизайн и характеристики. Это поможет безошибочно купить туфли мужские в классическом стиле. Существует несколько разновидностей мужских туфель:
Задник правильно подобранных туфель должен плотно прилегать к пятке. Возможность свободного движения пятки — верный путь к мозолям.
Увеличить степень фиксации стопы еще можно в оксфордах и брогах за счет шнуровки. Но для лоферов и других видов обуви без шнурков — это серьезная проблема. Поэтому нужно сразу выбирать мужские туфли с плотным облеганием.
Хорошо сидящие изделия также плотно должны прилегать по бокам. Размер самого широкого места должен совпадать с тем же параметром стопы.
В подъеме мужские туфли тоже должны плотно прилегать к ноге, но не давить. Удобнее всего определять оптимальный подъем в моделях со шнурками. Если боковые части топорщатся, а расстояние между ними больше 1,5–2 см, значит, обувь слишком мала в подъеме. А если боковины плотно прилегают друг к другу, то наоборот, слишком велика.
Зато спереди некоторая свобода необходима, особенно в моделях с узким вытянутым носком. Важно не переборщить с зазором, он допустим в пределах 1–3 см. Критерий правильного выбора — возможность свободно шевелить пальцами ног.
Даже у одного производителя мужские туфли разных моделей могут немного отличаться по длине и полноте. Это зависит от колодки, материала и дизайна.
Также при примерке обуви нужно учитывать время суток и температуру воздуха.
К вечеру и в жару ноги обычно устают и отекают, немного увеличиваясь в размере.
К вечеру и в жару ноги обычно устают и отекают, немного увеличиваясь в размере.
Поэтому снимать мерки лучше во второй половине дня.
Замеры желательно повторять при покупке каждой новой пары обуви и сопоставлять с размерной сеткой бренда и конкретной модели.
Даже если туфли сидят хорошо, желательно предварительно разносить их в домашних условиях. Для этого нужно надеть с обувью носки, толще обычных, и 1-1,5 часа походить в них. Такая несложная процедура даст возможность в дальнейшем носить туфли с комфортом и удовольствием даже длительное время.
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