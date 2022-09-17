Что надеть — больше не проблема! Готовые мужские образы и базовый гардероб на осень 2022 года

Как женщины, так и мужчины любят выглядеть опрятно, стильно и чувствовать уверенность в себе.

В последние годы создание модных капсул — готовых образов на каждый день — на пике популярности. Это удобно и существенно экономит твое время, а еще способствует разумному потреблению.

Осенью погода очень переменчивая, поэтому твой лук должен быть теплым и комфортным. Персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала Фактам ICTV. Life, как составить базовый гардероб на осень 2022 для мужчин.

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Стилист советует запастись однотонными вещами для верха:

футболками;

рубашками;

пуловерами;

свитерами;

худи и т.д.

Выбирай нейтральную цветовую гамму, обращай внимание на качество ткани и как изделие на тебе сидит. И запомни, что плечевых изделий в гардеробе должно быть больше, чем поясных, — отметила Крыжалка.

Вот несколько универсальных вариантов образов для мужчин на осень.

Однотонная футболка, зауженные книзу брюки, массивные ботинки и очки.

Темная футболка, черные брюки, джинсовка и кроссовки.

Пуловер, брюки прямого кроя, кеды и черные очки.

Белая рубашка, светло-серые брюки, черная джинсовка и слипоны.

Нейтральный гольф, прямые штаны, лоферы и очки.

Базовый осенний гардероб мужчины

Конечно, базовым элементом мужского гардероба являются классические однотонные джинсы. Они подойдут к любому верху.

Также обязательно стоит иметь по крайней мере одну белую рубашку. Ее можно удачно совмещать с аксессуарами и обувью.

Обрати внимание на верхнюю одежду (например, пиджаки, джинсовки, рубашки). Просто добавь их к привычному луку и получишь свежий образ.

Качественное и плотное пальто нейтральных оттенков — базовая потребность в гардеробе любого мужчины. Кроме того, это действительно комфортно и тепло.

Юлия советует обращать внимание на склад ткани и на то, как пальто сидит на тебе.

Тренч — тоже постоянная классика. В выборе этого элемента гардероба смотри на фасон и длину, чтобы она соответствовала твоему росту. Ну, и как обычно, на качество ткани.

Если говорить об обуви, то стоит подумать о светлых кедах, нейтральных лоферах и массивных кроссовках. Благодаря им ты сможешь расставить акценты. Только не забывай ухаживать за своей обувью.

Перед тем, как идти в магазин, проанализируй свой гардероб и состояние вещей. Затем составь список того, что необходимо докупить.

Сохраняй изображения, которые тебе нравятся, чтобы потом иметь ориентир и не потеряться в разнообразии одежды.

Раньше персональная стилист и Lifestyle-блогер Анна Ткаченко рассказала, как купить качественную одежду и на что обращать внимание при выборе вещей в магазине.

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