Що вдягнути — більше не проблема! Готові чоловічі образи та базовий гардероб на осінь 2022

Як жінки, так і чоловіки люблять мати охайний та стильний вигляд і відчувати впевненість у собі.

Останніми роками створення модних капсул — готових образів на кожен день — на піці популярності. Це зручно та суттєво економить твій час, а ще сприяє розумному споживанню.

Восени погода дуже мінлива, а тому твій лук має бути теплим та комфортним. Персональна стилістка Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV. Life, як скласти базовий гардероб на осінь 2022 для чоловіків.

Чоловічі капсули на осінь 2022

Стилістка радить запастись однотонними речами для верху:

футболками;

сорочками;

пуловерами;

светрами;

худі тощо.

Обирай нейтральну колірну гаму, звертай увагу на якість тканини та як виріб на тобі сидить. І запам’ятай, що плечових виробів у гардеробі має бути більше, ніж поясних, — зазначила Крижалка.

Ось кілька універсальних варіантів образів для чоловіків на осінь.

Однотонна футболка, звужені донизу штани, масивні черевики та окуляри.

Темна футболка, чорні штани, джинсовка та кросівки.

Пуловер, штани прямого крою, кеди та чорні окуляри.

Біла сорочка, світло-сірі штани, чорна джинсовка та сліпони.

Нейтральний гольф, прямі штани, лофери та окуляри.

Базовий осінній гардероб чоловіка

Звісно, базовим елементом чоловічого гардероба є класичні однотонні джинси. Вони підійдуть до будь-якого верха.

Також обов’язково варто мати принаймні одну білу сорочку. Її можна вдало поєднувати з аксесуарами та взуттям.

Зверни увагу на верхній одяг (наприклад, піджаки, джинсовки, сорочки). Просто додай їх до звичного луку й отримаєш свіжий образ.

Якісне та цупке пальто нейтральних відтінків — базова потреба в гардеробі будь-якого чоловіка. Крім того, це дійсно комфортно та тепло.

Юлія радить звертати увагу на склад тканини і те, як пальто сидить на тобі.

Тренч — також постійна класика. У виборі цього елементу гардероба дивись на фасон та довжину, щоб вона відповідала твоєму зросту. Ну, і як завжди, на якість тканини.

Якщо говорити про взуття, то варто подумати про світлі кеди, нейтральні лофери та масивні кросівки. Завдяки їм ти зможеш розставити бажані акценти. Лише не забувай доглядати за своїм взуттям.

Тож перед тим, як йти у магазини, проаналізуй свою шафу та стан власних речей. Потім склади список того, що необхідно купити.

Зберігай зображення образів, які тобі подобаються, щоб потім мати орієнтир та не загубитись у розмаїтті одягу.

Раніше персональна стилістка і Lifestyle-блогерка Анна Ткаченко розповіла, як купити якісний одяг та на що звертати увагу при виборі речей у магазині.

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