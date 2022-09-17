Здоров'я та краса

Що вдягнути — більше не проблема! Готові чоловічі образи та базовий гардероб на осінь 2022

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 16:00
Базовий чоловічий гардероб на осінь 2022
Фото: Pexels

Більше новин
Як пересадити орхідею
Така красива, хоч і примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла
прихована деперсія
Депресія, про яку ти не знаєш: як виявити приховану форму
Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області
Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини
Місячний посівний календар
Сійся та родися. Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для роботи в саду та на городі
Дивитись більше

Матеріали по темі

прихована деперсія
Депресія, про яку ти не знаєш: як виявити приховану форму
Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області
Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини
Місячний посівний календар
Сійся та родися. Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для роботи в саду та на городі
Деня рятувальника
Рятують життя інших ціною власного: будні українських рятувальників у горах

Відео
2:04:47
Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області

Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини
2:05:02
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває
Ексгумація жертв війни триває — зруйнований на 80% Ізюм оговтується від російської окупації
2:02:54
Ситуація в Кривому Розі 17.09.2022 - місто ліквідовує наслідки атаки росіян
У Кривому Розі роблять усе, щоб запобігти катастрофі — рятувальники ліквідовують наслідки прильотів
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:03:12
Історія танкіста, який трощить росіян на Запорізькому напрямку
Сорокатонна Ляля, що трощить росіян на Запорізькому напрямку: танкіст розповів про свою бойову машину
0:02:53
Іпотерапія для дітей та військових — на Рівненщині шукають спонсорів
Врятовані скакуни допомагають людям: на Рівненщині відкриється центр іпотерапії
Бріджит Блінк
Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції
0:06:51
Масові поховання Ізюм
Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського
Більше відео
Як пересадити орхідею
Читати далі
Така красива, хоч і примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь