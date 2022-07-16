Десять базових речей для твого гардеробу на літо та зиму: поради стиліста для чоловіків та жінок

Цьогоріч стиль та тренд для українських модниць та модників відійшли на другий план. Проте психологи радять не нехтувати собою та не відмовляти собі у купівлі якихось речей, які ти давно хотів(-ла) придбати. А ось розібратися у тому, що краще купити з одягу, щоб річ не лежала у шафі, а надавала свіжого та модного вигляду, ми тобі допоможемо.

Уже роки поспіль світ моди послуговується базовим гардеробом — тобто одягом, який легко можна поєднати у декількох варіаціях, при цьому змінюючи акцент в образі.

Варто зауважити, що цьогорічні тренди не надто відрізняються від модних навіювань минулого 2021 року. Але щоб скласти ідеальний гардероб, потрібно вивчати не лише новинки сезонів, а й циклічність трендів.

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Стиліст Олег Роман розповів, як не прогадати з капсулами цього року, яким кольорам, фасонам та текстурам краще віддавати перевагу та як поєднувати одяг між собою так, щоб капсула була на всі сезони. Стиліст дає поради щодо базового гардеробу чоловікам та жінкам.

Від легкості до буденності: що обрати жіноцтву?

Нині мода настільки асимілювалася під буденні турботи та запити сучасного світу — зручність, легкість, простота у виконанні, — що навіть вишукані капсули вражають своїм “простим шиком”. Саме таку орієнтацію має цей сезон та, очікувано, зимовий теж.

Що ж варто мати у гардеробі, щоб бути стильною цілий рік?

Експерт та стиліст Олег запевняє: достатньо лише цих десять речей. Основна перевага — можливість різноманітних комбінацій та акцентування на різні елементи в образі.

Власне, тут важливо ще дещо розуміти: базові речі, тобто база, нині не мають одного визначеного тону, фасону чи виконання.

Те, що для когось база, для іншого стає акцентом. Тож це час для змін.

Біла футболка

Так, насправді це чарівна паличка для кожного гардеробу, адже біла футболка може стати як акцентом у твоєму образі, так і розбавити пастельні тони.

За допомогою звичайної білої футболки ти можеш змістити акцент на верхню частину тіла, додати легкості та свіжості витриманим образам або ж розбавити яскраві кольори для збереження візуального балансу.

Влітку дозволь своїй фантазії появити себе: варіантів поєднання білої футболки з іншим одягом більше ніж сотня! Від звичайного поєднання джинсу та спідниць форми “олівець” до суконь, які можуть слугувати “фоном” для футболки. Використовуй ланцюги, ремені, підв’язки та інші аксесуари, які тобі пасують.

Взимку білу футболку можна носити за правилом багатошаровості: поверх сорочок, худі чи суконь. Або ж дотримуватися більш класичного вигляду: футболка може бути базою для накидок чи верхнього одягу.

Спідниця-міді крою “трапеція”

Спідниця такого крою довжини міді пасуватиме практично всім, оскільки вона оголяє ікри та візуально видовжує ноги. Найкращим рішенням цього сезону є спідниця у чорному кольорі, що дозволяє поєднувати її з верхами різних довжин, кольорів та текстур.

Влітку ти виглядатимеш легко та жіночно з будь-яким верхом: блузкою, топом, кроп-топом, футболкою тощо. До того ж не забувай розбавляти витриманий чорний яскравими аксесуарами або пастельними тонами.

Зимовий образ у спідниці-міді крою “трапеція” може бути як зі светром, так і з будь-якої довжини верхнім одягом. Якщо ти прагнеш елегантності, то використовуй сорочки та блузки молочного кольору.

Жакет Принц Уельський

Один з основних елементів жіночого базового гардеробу — звичайнісінький жакет. Хоча ні, не зовсім звичайнісінький: трендом стали виконання в однотонному варіанті шкіряних моделей та тканинні варіанти з принтом-клітинкою, що має назву Принц Уельський.

Проте такий принт пасуватиме не всім: якщо верхня частина твого тіла більша, ніж тобі хотілося б, обирай однотонні варіанти чи принт Зебра. Останній, щоправда, був у тренді ще 2021 року.

Обираючи піджак, ти завжди можеш обіграти свій образ декількома варіантами: тон в тон або додавши акцентні речі. Влітку найкраще носити таку річ поверх коротких топів, довгих сорочок чи суконь довжини міні та міді.

У зимовий період піджак може носитися за правилом багатошаровості або ж замість верху, як суцільний елемент одягу.

Піджак із ремінцем чи іншим акцентом може зробити твою талію більш помітною, а образ — вишуканим.

Чорний класичний жакет

Такий жакет вільного крою зі спущеним плечем — класика, яка має неабияку актуальність нині. Для жінки такий образ стане неймовірно елегантним та жіночним попри те, що сам фасон — чоловічого зразка.

Обравши такий жакет, ти додаси своєму образу витриманості та трохи мужності. У поєднанні з різними низами ця річ може стати як акцентною, так і капсульним елементом.

Носи влітку як знак виклику світу у поєднанні з яскравими сукнями або обирай офісний стиль у похмуру погоду прохолодного періоду. У будь-якому образі ти залишишся неперевершеною.

Трикотажні майки в рубчик

Те ще завдання: поєднати майку із зимовим одягом. Але давай спочатку: в чому родзинка?

Майки в рубчик стали трендом цього сезону, але радимо звернути увагу на два кольори — молочний та кавовий. Такі кольори поєднують практично з усіма іншими тонами, є простими та легкими.

Майки такого типу не потребують додаткової обтяженості в образі: просто накинь маскулінний жакет поверх, поєднай з улюбленими джинсами чи штанами й не думай про аксесуари — ти отримаєш ідеальний образ у стилі мінімалізм.

Для зимового варіанту можеш обрати утеплений жакет у такому ж образі або поєднати майку та сорочку у багатошаровому варіанті.

Сорочка крою oversize

Це необхідна річ у гардеробі кожної дівчини та жінки, наголошує Олег. Така річ буде комфортна та вільна. Найкращим варіантом буде сорочка у кольорі вівсяного молока.

У літніх образах стиліст радить носити таку сорочку як верхній образ. У зимову пору року — поєднувати зі спідницями, штанами та денімом як цільну частину одягу.

Ця сорочка стане акцентом у твоєму гардеробі, а також допоможе поєднати декілька з речей, про які ми писали вище: згадай про багатошаровість.

Чорні штани

Чорні штани прямого крою із защипами є мастхевом цього сезону. Така модель ідеально сяде на будь-яку фігуру та скорегує візуально лінію талії та стегон.

Штани такого плану можуть поєднуватися з будь-яким верхом: у теплу погоду обирай легкі тканини з приталеним або oversize-кроєм, а у більш прохолодну пору поєднуй їх зі светрами та сорочками.

Довжину штанів, до речі, можна легко регулювати — обери той варіант, який пасуватиме саме тобі!

Светр у смужку

Ще один трендовий принт цього року — смужка. Трикотажний светр білого кольору у чорну чи кольорову смужку ідеально пасуватиме кожній.

До того ж такий елемент одягу легко стане акцентним за правильного поєднання.

Поєднуй його зі штанами, про які ми писали вище. Поєднуй зі спідницею-міді. Поєднуй із низькими посадками деніму. Додавай багатошаровість для зимових та осінніх прогулянок або обирай монопоєднання у теплу погоду.

Білий денім

Так, білі джинси ввійшли в моду! Ба більше: білий денім можна поєднати з будь-якими верхами твого гардеробу. Щоб підкреслити свою талію та стегна, обирай денім прямого крою із високою посадкою.

Варіантів вдалого поєднання білого деніму із верхом безліч: це універсальна річ, яка гарно виглядає як в однотонній капсулі, так і в акцентному образі.

І влітку, і взимку ти можеш поєднати з різними фасонами та кольорами, текстурами верху.

Тренч Totem

Тренч у класичному кольорі личить абсолютно усім, впевнений експерт. Навіть у простій мінімалістичній капсулі тренч зможе бути акцентною річчю.

Його крій залежить від побажань власниці: хочеться додати витонченості чи маскулінності? Проте колір переходить із сезону в сезон уже котрий рік.

Влітку тренч можна носити у прохолодну погоду, взимку — за відсутності морозів.

Чоловічий вибір: що носити юнакам

Чоловікам значно простіше та легше обирати трендові образи цього року: вони мало змінилися від минулого року. До того ж база — поняття унісекс, тож деякі з вищенаписаних елементів легко можна інтерпретувати і для чоловічого гардеробу.

Не бійся експериментувати та поєднувати класичні жакети зі звичайною білою футболкою — футуристичний вигляд зараз на піку популярності.

Але на що варто звернути увагу кожному чоловікові?

На вміння поєднувати класику з вуличним стилем, а базові кольори — із яскравими акцентами.

Біла сорочка

Біла сорочка класичного крою — мастхев для кожного чоловіка та юнака. Цю річ можна обіграти в будь-якому образі, як у діловому стилі, так і в street-style. Біла сорочка додає вишуканості. Чоловік, який носить цей елемент одягу, підкреслює свій статус і стиль.

Біла сорочка має бути з середніми манжетами, зазначає стиліст. На них завжди має бути отвір під запонки, адже цю річ можна поєднувати з багатьма елементами.

Ну і, звісно, варіантів як носити сорочку — безліч: від класичного костюма до багатошаровості зі светрами, пальтами, жакетами. Також сорочку можна носити як верхній одяг у теплішу погоду.

Костюм

Костюм будь-якого базового кольору теж не запилиться у шафі власника. Палітра кольорів досить широка: від темно-зеленого до ніжно-блакитного.

Чорний костюм можна поєднувати з усіма елементами одягу — різні його складові можна обіграти в будь-якому образі.

Штани мають бути укороченими та прямого крою. Також властива наявність стрілок на них. Це підкреслює статус власника одягу. До речі, штани також можна носити і як окремий елемент, а не суцільним костюмом.

Двобортний жакет

Мастхевом для чоловіків є стандартний двобортний жакет: прямого крою та не подовжений.

Жакет можна поєднати влітку під час прохолодної погоди, наприклад, із шортами.

Щодо принтів, це може бути клітинка, яка не акцентуватиме. Максимально маленький принт у клітинку буде здешевлювати річ.

Принт у смужку має бути вертикальним. Однак є свої нюанси, додає Олег.

Якщо чоловік більшого розміру і хоче видовжити свій силует чи зменшити, тоді потрібно обирати тільки вертикальний принт.

Горизонтальна смужка підходить людям високого зросту. В іншому разі вона може візуально зменшити або зробити гладшим.

Пальто

На відміну від перейнятого з жіночої моди тренча, пальто — суто класична чоловіча річ. Воно має бути прямого крою та з виразним коміром.

На відміну від костюмів, палітра кольорів обмежена. Якщо це яскраві кольори, буде складно поєднати пальто з готовим образом. Якщо образ матиме виключно темні відтінки, то пальто акцентуватиме свій колір. В інших випадках образ може виглядати недосконало.

Пальто — суто осіння, зимова річ. Тож влітку носити такий образ буде незручно.

Водолазка

Водолазка, як і футболка, може мати різний манжет. Але для вдалого образу річ треба обирати так, щоб вона щільно прилягала до шиї. Широкий верхній манжет підходить футболкам, створюючи розслабленість образу. На водолазках це виглядатиме як заношена та дешева річ.

Водолазка стала трендом останніх років, тож не бійся експериментувати та поєднувати з жакетами та штанами прямого крою.

Влітку — носи без верхнього одягу, а взимку — поєднуй із пальто.

Светр

Актуальними залишаються поло з довгим рукавом, светри з різними вирізами, а також на блискавці.

У базовому гардеробі светр має бути подовженим та вільного крою. Для класичних образів варто звернути увагу на однотонні светри пастельних кольорів. Окрасою можуть бути об’ємні геометричні візерунки або елементи різної в’язки.

Нейтрально забарвлені светри підходять для багатошарових образів з сорочками у більш холодну пору року, а легкі светри ідеально підкреслять твою мужність на одній із літніх вечірок.

Білі штани та денім

Як і в жіночому гардеробі, білі штани — необхідна річ, яка завжди освіжить будь-який образ. Обирати краще штани прямого крою, які збалансують твою фігуру, у поєднанні з водолазкою, наприклад. А ще зараз в моді штани з різноманітними кнопками та кишенями — вуличний стиль, здається, не збирається нас покидати.

Денім — універсальний елемент гардеробу, який легко поєднується з будь-яким верхом.

Він добре вписується у повсякденний та напівформальний стилі.

Класикою залишаються джинси з середньою посадкою вільного крою, з урахуванням анатомічних особливостей. Колір варіюється від чорного до блакитного.

Комбінувати джинси легко з футболками, сорочками, светрами тощо.

До речі, про ідеальні джинси цього року ми писали раніше — зазирни до нашого матеріалу та підбери ідеальні саме для себе.

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