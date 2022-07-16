Десять базовых вещей для твоего гардероба на лето и зиму: советы стилиста для мужчин и женщин

В этом году стиль и тренд для украинских модниц и модников отошли на второй план. Однако психологи советуют не пренебрегать собой и не отказывать себе в покупке каких-то вещей, которые ты давно хотел(-а) иметь. А вот разобраться в том, что лучше купить из одежды, чтобы вещь не лежала в шкафу, а придавала свежий и модный вид, мы тебе поможем.

Уже несколько лет подряд мир моды пользуется базовым гардеробом — то есть одеждой, которую легко можно объединить в нескольких вариациях, при этом меняя акцент в образе.

Стоит отметить, что тренды в этом году не очень отличаются от модных решений прошлого 2021 года. Но чтобы сложить идеальный гардероб, нужно изучать не только новинки сезонов, но и цикличность трендов.

Сейчас также смотрят

Стилист Олег Роман рассказал, как не прогадать с капсулами в этом году, каким цветам, фасонам и текстурам лучше отдавать предпочтение и как сочетать одежду между собой так, чтобы капсула была на все сезоны. Стилист дает советы по базовому гардеробу мужчинам и женщинам.

От легкости до обыденности: что выбрать женщине?

Сейчас мода настолько ассимилировалась под будничные заботы и запросы современного мира — удобство, легкость, простота в исполнении, — что даже изысканные капсулы удивляют своим “простым шиком”. Именно такую ​​ориентацию имеет этот сезон и, как ожидается, зимний тоже.

Что же стоит иметь в гардеробе, чтобы быть стильной круглый год?

Эксперт и стилист Олег уверяет: достаточно всего этих десять вещей. Основное преимущество — возможность разнообразных комбинаций и акцентирование на разные элементы в образе.

Собственно, здесь важно еще кое-что понимать: базовые вещи, то есть база, сейчас не имеют одного определенного тона, фасона или исполнения.

То, что для кого-то база, для другого становится акцентом. Это время для перемен.

Белая футболка

Да, на самом деле это волшебная палочка для каждого гардероба, ведь белая футболка может стать как акцентом в твоем образе, так и разбавить пастельные тона.

С помощью обычной белой футболки ты можешь сместить акцент на верхнюю часть тела, добавить легкости и свежести выдержанным образам или разбавить яркие цвета для сохранения визуального баланса.

Летом позволь своей фантазии проявиться: вариантов сочетания белой футболки с другой одеждой больше сотни! От обычного сочетания джинса и юбок формы “карандаш” до платьев, которые могут служить “фоном” для футболки. Используй цепи, ремни, подвязки и другие аксессуары, которые тебе подходят.

Зимой белую футболку можно носить по правилу многослойности: поверх рубашек, худи или платьев. Либо придерживаться более классического вида: футболка может быть базой для накидок или верхней одежды.

Юбка-миди кроя “трапеция”

Юбка такого кроя длины миди подойдет практически всем, поскольку она оголяет икры и зрительно удлиняет ноги. Лучшим решением этого сезона является юбка в черном цвете, что позволяет совмещать её с верхом разной длины, цвета и текстуры.

Летом ты будешь выглядеть легко и женственно с любым верхом: блузкой, топом, кроп-топом, футболкой и т. д. К тому же не забывай разбавлять выдержанный черный яркими аксессуарами или пастельными тонами.

Зимний образ в юбке-миди кроя “трапеция” может быть и со свитером, и с любой длины верхней одеждой. Если ты пытаешься добиться элегантности, используй рубашки и блузки молочного цвета.

Жакет Принц Уэльский

Один из основных элементов женского базового гардероба — самый обычный жакет. Хотя нет, не совсем обычный: трендом стали исполнение в однотонном варианте кожаных моделей и тканевые варианты с принтом-клеточкой под названием Принц Уэльский.

Однако данный принт не подойдет всем: если верхняя часть твоего тела больше, чем тебе хотелось бы, выбирай однотонные варианты или принт Зебра. Последний, правда, был в тренде еще в 2021 году.

Выбирая пиджак, ты всегда можешь обыграть свой образ несколькими вариантами: тон в тон или добавив акцентные вещи. Летом лучше носить такую ​​вещь поверх коротких топов, длинных рубашек или платьев длины мини и миди.

В зимний период пиджак может носиться по правилу многослойности или вместо верха, как сплошной элемент одежды.

Пиджак с ремешком или другим акцентом может сделать твою талию более заметной, а образ изысканным.

Черный классический жакет

Такой жакет свободного кроя со спущенным плечом — классика, сейчас особо актуальная. Для женщины этот образ станет невероятно элегантным и женственным, несмотря на то, что сам фасон — мужского образца.

Выбрав такой жакет, ты придашь своему образу выдержанности и немного мужества. В сочетании с разными низами эта вещь может стать как акцентным, так и капсульным элементом.

Носи летом в качестве знака вызова миру в сочетании с яркими платьями или выбирай офисный стиль в пасмурную погоду прохладного периода. В любом образе ты останешься неотразимой.

Трикотажные майки в рубчик

Еще та задача: соединить майку с зимней одеждой. Но давай сначала: в чем изюминка?

Майки в рубчик стали трендом этого сезона, но советуем обратить внимание на два цвета — молочный и кофейный. Такие цвета сочетаются практически со всеми остальными тонами, они простые и легкие.

Майки данного типа не нуждаются в дополнительной обремененности в образе: просто накинь маскулинный жакет поверх, соедини с любимыми джинсами или брюками и не думай об аксессуарах — ты получишь идеальный образ в стиле минимализм.

Для зимнего варианта можешь выбрать утепленный жакет в таком же образе или соединить майку и рубашку в многослойном варианте.

Рубашка кроя oversize

Это необходимая вещь в гардеробе каждой девушки и женщины, отмечает Олег. Такая вещь будет удобна и свободна. Лучшим вариантом будет рубашка в цвете овсяного молока.

В летних образах стилист советует носить такую ​​рубашку как верхний образ. В зимнее время года — сочетать с юбками, брюками и денимом как цельную часть одежды.

Эта рубашка станет акцентом в твоем гардеробе, а также поможет соединить несколько вещей, о которых мы писали выше: вспомни о многослойности.

Черные штаны

Черные брюки прямого кроя с защипами являются мастхевом этого сезона. Такая модель идеально сядет на любую фигуру и визуально скорректирует линию талии и бедер.

Брюки подобного плана могут сочетаться с любым верхом: в теплую погоду выбирай легкие ткани с приталенным или oversize-кроем, а в более прохладное время сочетай их со свитерами и рубашками.

Длину брюк, кстати, можно легко регулировать — выбери тот вариант, который будет подходить именно тебе!

Свитер в полоску

Еще один трендовый принт в этом году — полоска. Трикотажный свитер белого цвета в черную или цветную полоску будет идеально подходить каждой.

К тому же, такой элемент одежды легко станет акцентным при правильном сочетании.

Соединяй его с брюками, о которых мы писали выше. Сочетай с юбкой-миди. Сочетай с низкими посадками денима. Добавляй многослойность для зимних и осенних прогулок или выбирай моносочетание в теплую погоду.

Белый деним

Да, белые джинсы вошли в моду! Более того: белый деним можно соединить с любыми верхами твоего гардероба. Чтобы подчеркнуть свою талию и бедра, выбирай деним прямого кроя с высокой посадкой.

Вариантов удачного сочетания белого денима с верхом множество: это универсальная вещь, которая красиво выглядит как в однотонной капсуле, так и в акцентном образе.

И летом, и зимой ты можешь соединить с разными фасонами и цветами, текстурами верха.

Тренч Totem

Тренч в классическом цвете подходит абсолютно всем, уверен эксперт. Даже в простой минималистической капсуле тренч сможет быть акцентной вещью.

Его крой зависит от пожеланий владелицы: хочется добавить изящества или маскулинности? Однако цвет переходит из сезона в сезон уже год.

Летом тренч можно носить в прохладную погоду, зимой — при отсутствии морозов.

Мужской выбор: что носить юношам

Мужчинам гораздо проще и легче выбирать трендовые образы в этом году: они мало изменились с прошлого года. К тому же база — понятие унисекс, некоторые из вышеупомянутых элементов с легкостью можно интерпретировать и для мужского гардероба.

Не бойся экспериментировать и совмещать классические жакеты с обычной белой футболкой — футуристический стиль сейчас на пике популярности.

Но на что следует обратить внимание каждому мужчине?

На умение совмещать классику с уличным стилем, а базовые цвета — с яркими акцентами.

Белая рубашка

Белая рубашка классического кроя — мастхев для каждого мужчины и юноши. Эту вещь можно обыграть в любом образе, как в деловом стиле, так и в street-style. Белая рубашка придает изысканность. Мужчина, который носит этот элемент одежды, подчеркивает свой статус и стиль.

Белая рубашка должна быть со средними манжетами, отмечает стилист. На них должны быть отверстие под запонки, ведь эту вещь можно совмещать со многими элементами.

Ну и, конечно, вариантов как носить рубашку — множество: от классического костюма до многослойности со свитерами, пальто, жакетами. Также рубашку можно носить как верхнюю одежду в более теплую погоду.

Костюм

Костюм любого базового цвета тоже не запылится в шкафу владельца. Цветовая палитра достаточно широкая: от темно-зеленого до нежно-голубого.

Черный костюм можно сочетать со всеми элементами одежды — разные его единицы можно обыграть в любом образе.

Брюки должны быть укороченными и прямого кроя. Также присуще наличие стрелок на них. Это подчеркивает статус владельца одежды. Кстати, штаны тоже можно носить и как отдельный элемент, а не сплошным костюмом.

Двубортный жакет

Мастхевом для мужчин является стандартный двубортный жакет: прямого кроя и не удлиненный.

Жакет можно соединить летом во время прохладной погоды, например, с шортами.

Что касается принтов, то это может быть клетка, которая не будет акцентировать. Максимально маленький принт в клетку будет удешевлять вещь.

Принт в полоску должен быть вертикальным. Однако есть свои нюансы, добавляет Олег.

Если мужчина большего размера и хочет продлить свой силуэт или уменьшить, тогда нужно выбирать только вертикальный принт.

Горизонтальная полоска подходит людям высокого роста. В противном случае она может зрительно уменьшить силуэт.

Пальто

В отличие от проникнутого из женской моды тренча, пальто — классическая мужская вещь. Оно должно быть прямого кроя и с выразительным воротником.

В отличие от костюмов, цветовая палитра ограничена. Если это яркие цвета, будет сложно соединить пальто с готовым образом. Если образ будет исключительно в темных оттенках, то пальто будет акцентировать свой цвет. В других случаях образ может выглядеть несовершенно.

Пальто — чисто осенняя, зимняя вещь. Так что летом носить такой образ будет неудобно.

Водолазка

Водолазка, как и футболка, может иметь разный манжет. Но для удачного образа вещь нужно выбирать так, чтобы она плотно прилегала к шее. Широкий верхний манжет подходит футболкам, создавая расслабленность образа. На водолазках это будет выглядеть как заношенная и дешевая вещь.

Водолазка стала трендом последних лет, так что не бойся экспериментировать и сочетать с жакетами и брюками прямого кроя.

Летом — носи без верхней одежды, а зимой — сочетай с пальто.

Свитер

Актуальными остаются поло с длинным рукавом, свитера с разными вырезами, а также на молнии.

В базовом гардеробе свитер должен быть удлиненный и свободного кроя. Для классических образов следует обратить внимание на однотонные свитера пастельных цветов. Украшением могут быть объемные геометрические узоры или элементы разной вязки.

Нейтрально окрашенные свитера подходят для многослойных образов с рубашками в более холодное время года, а легкие свитера идеально подчеркнут твое мужество на одной из летних вечеринок.

Белые штаны и деним

Как и в женском гардеробе, белые брюки — необходимая вещь, которая всегда освежит любой образ. Выбирать лучше штаны прямого кроя, которые сбалансируют твою фигуру, в сочетании с водолазкой, например. А еще сейчас в моде штаны с разнообразными кнопками и карманами — уличный стиль, кажется, не собирается покидать нас.

Деним — универсальный элемент гардероба, который легко сочетается с любым верхом. Он легко вписывается в повседневный и полуформальный стиль.

Классикой остаются джинсы со средней посадкой свободного кроя с учетом анатомических особенностей. Цвет варьируется от черного до голубого.

Комбинировать джинсы легко с футболками, рубашками, свитерами и т.д.

Кстати, об идеальных джинсах в этом году мы писали ранее — загляни в наш материал и подбери идеальные для себя.

Подпишись на Telegram Вікна-новини, чтобы читать все новинки первым(-ой)!